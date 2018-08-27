На картах 2ГИС появились граффити Самары

В мобильных приложениях 2ГИС появились граффити Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других городов. Всего на карту добавили около 300 объектов стрит-арта — с фотографиями и описанием.
Специалисты 2ГИС этим летом проверили наличие и месторасположение граффити на улицах и в закоулках, после чего составили свою карту этих достопримечательностей. Как сообщают сами разработчики, это не все произведения уличных художников, но, как правило, наиболее заметные и крупные росписи. Найти их можно по запросу "стрит-арт" в мобильных приложениях 2ГИС и на сайте 2gis.ru. В основном у объектов есть фото и краткое описание.
Фотографии граффити в 2ГИС могут добавлять и пользователи в карточке здания или сооружения. Позже на картах появятся и другие объекты уличного искусства.
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