На картах 2ГИС появились граффити Самары

В мобильных приложениях 2ГИС появились граффити Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и других городов. Всего на карту добавили около 300 объектов стрит-арта — с фотографиями и описанием.

Специалисты 2ГИС этим летом проверили наличие и месторасположение граффити на улицах и в закоулках, после чего составили свою карту этих достопримечательностей. Как сообщают сами разработчики, это не все произведения уличных художников, но, как правило, наиболее заметные и крупные росписи. Найти их можно по запросу "стрит-арт" в мобильных приложениях 2ГИС и на сайте 2gis.ru. В основном у объектов есть фото и краткое описание.

Фотографии граффити в 2ГИС могут добавлять и пользователи в карточке здания или сооружения. Позже на картах появятся и другие объекты уличного искусства.