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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

1 и 2 сентября самарцев приглашают на однодневные речные туры

САМАРА. 27 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В День знаний, 1 сентября Самарское речное пассажирское предприятие и национальный парк "Самарская Лука" проводят экскурсионный тур по Волге на скоростном теплоходе "Восход" до Ширяево. Судно отправится в 12:15 и прибудет обратно в Самару в 17:15.

За это время туристы смогут побывать на смотровой площадке на Поповой горе и в Ширяевских штольнях, познакомиться с историей села, погулять по национальному парку "Самарская Лука". Также желающие можут побывать на экскурсии в музейно-выставочном комплексе "Музей летучей мыши" - одной из крупнейших в Европе зимовок летучих мышей, расположенной штольнях, где в прошлом веке добывали строительный камень-известняк.

А на следующий день назначен дополнительный экскурсионный рейс в Винновку - теплоход отправится от речпорта в 11:30 и в 13:30 и прибудет в Самару в 16:15 и 17:50 соответственно.

Билеты в каждый тур стоят 1,3 тыс. рублей, их можно приобрести в четвертой кассе речного вокзала. На экскурсионные рейсы возможна только предварительная продажа билетов.

Теги: Самара Ширяево Винновка экскурсия СРПП Самарская Лука туризм речной транспорт

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