В "Московском" снова открылся кинотеатр "Каро"

Кинотеатр "Каро 8" вновь открыт, сообщают в администрации торгового центра. Билеты на сеансы можно приобрести от 160 рублей.

Напомним, 28 мая торговый центр закрывался в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ систем противопожарной безопасности. 6 июня "Московский" возобновил свою работу, однако кинотеатр тогда так и не открылся.

Сегодня кинотеатр уже работает, расписание на новую прокатную неделю можно посмотреть на сайте karofilm.ru, здесь же можно купить билеты онлайн.