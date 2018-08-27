В "Московском" снова открылся кинотеатр "Каро"

Кинотеатр "Каро 8" вновь открыт, сообщают в администрации торгового центра. Билеты на сеансы можно приобрести от 160 рублей.
Напомним, 28 мая торговый центр закрывался в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ систем противопожарной безопасности. 6 июня "Московский" возобновил свою работу, однако кинотеатр тогда так и не открылся.
Сегодня кинотеатр уже работает, расписание на новую прокатную неделю можно посмотреть на сайте karofilm.ru, здесь же можно купить билеты онлайн.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?