Изменилось расписание движения поездов на участках Самара - Аэропорт Курумоч и Самара - Жигулевское Море

До 1 сентября 2018 года в связи с ремонтными работами на участке Козелковская - Водинская вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов, сообщает Самарская пригородная пассажирская компания (СППК). В эти дни поезд № 6324/6323 Курумоч (отправление 05:53) - Самара (прибытие 07:19) проследует только до Пятилетки, куда прибудет в 7:02. На платформе Пятилетка пассажиры смогут пересесть на поезд 6529, который отправится от платформы в 7:10. Поезд № 6330/6329 Водинская (отправление 08:20) - Самара (прибытие 09:16) отменяется.
Каждый день до 1 сентября включительно ряд поездов будет отправляться на пять минут раньше. Так, поезда из Аэропорта Курумоч в Самару будут отправляться в 13:59, 21:15. Также в дни ремонта на пять минут раньше будут отправляться поезда из Курумоча в Самару - в 12:07, 15:22, 19:48 и из Курумоча до Стахановской - в 18:27.
Поезда от Жигулевского Моря по направлению в Самару также будут отправляться в 5:57, 8:13. Электричка из Царевщины в Самару будет отправляться в 6:23. Поезд от Водинской до Самары - в 8:15. Также ряд поездов в обратном направлении будет прибывать на пять-шесть минут позже.
Подробное расписание можно узнать на сайте СППК. Справки по телефону 8-927-745-745-7 с 7:00 до 18:30 (время местное).
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