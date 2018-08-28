Пять причин отправиться на выходные на остров-град Свияжск

Местные жители называют село Свияжск в Зеленодольском районе Татарстана не иначе как остров-град. Расположен он всего в шести часах езды от Самары. Живописная местность, старинные храмы, здесь можно примерить шапку Мономаха, услышать красивую легенду о трех солнцах, пострелять из лука и просто отдохнуть душой и телом.

По царскому велению

Свияжск — один из немногих населенных пунктов, который может похвастаться тем, что знает точную дату основания. Возводили город по велению Ивана Грозного, начали стройку 24 мая 1551 года и за четыре недели собрали крепость, детали которой изготавливали в районе Углича, а потом сплавляли по Волге. Уже в 1552 году Свияжск использовали для осады Казани, здесь базировались русские войска. Город разрастался, деревянные церкви заменяли каменными.

В начале XX века число местных жителей едва ли превышало 3 тысячи. Во время революции город захватывали то белые, то красные, регулярно расстреливая местное население и нанося урон архитектуре. Так, к 1932 году Свияжск потерял статус уездного города и превратился в село. А после Великой Отечественной войны здесь базировалось одно из отделений ГУЛАГа. В 1957 году, когда была запущена Жигулевская ГЭС, подходы к острову и тропинки, которыми пользовались местные жители, затопило. Свияжск оказался обособлен от окружающего мира, численность его населения резко упала. Сегодня здесь проживают не более 300 человек.

Зачем ехать в Свияжск?

Приехать в Свияжск стоит хотя бы ради его восстановленной архитектуры и пейзажей. Великолепные фотографии можно сделать как с воды, так и возле местных построек. Кстати, здесь закреплены особые градостроительные нормы, так что "хрущевок", небоскребов или шикарных коттеджей на острове нет — все дома, даже современные, выглядят, как будто их возводили пару столетий назад: первый этаж из кирпича, второй — из дерева. Многие домовладельцы украшают свои владения роскошными цветочными клумбами, садовыми фигурками, декоративными мельницами — в общем, у кого на что фантазии хватило.

Возвышаются над низенькими домиками только купола церквей. Одна из них — ровесник Свияжска, деревянное здание, по легенде, возведенное всего за один день без единого гвоздя. Датой создания храма считается 17 мая 1551 года, когда православные праздновали праздник Святой Троицы, отсюда и название. На следующий год, в 1552-м, здесь перед походом на Казань молился Иван Грозный со своими воеводами.

Еще одна достопримечательность Свияжска — Богородице-Успенский мужской монастырь. Основан он был в 1555 году, предполагаемые архитекторы — Иван Ширяй и Постник Яковлев, создавший в соавторстве с зодчим Бармой храм Василия Блаженного в Москве. В прошлом году монастырь был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Изюминкой Успенского собора, входящего в архитектурный ансамбль монастыря, можно назвать фрески с прижизненным изображением Ивана Грозного на сводах. Всего в двух храмах в стране — в Ярославле и Свияжске — так хорошо в полной мере сохранилась настенная живопись тех времен.

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Глубокое погружение

Ощутить себя в средневековом городе туристам помогут традиционные развлечения: тут можно примерить шапку Мономаха, посидеть на троне или, наоборот, сфотографироваться в кандалах в роли расхитителя царской казны. При этом местные жители будут потчевать вас красивейшими легендами о сотворении мира и трех солнцах, поить душистым чаем с травами да медовухой, кормить горячими блинами. Вокруг в это время будут греметь железом кузнецы, крутить гончарный круг гончары, работать мастера-кожевники. Их поделки можно тут же приобрести в качестве сувенира либо, следуя советам профессионалов, попробовать изготовить что-то своими руками. Всех желающих, кроме того, научат стрелять из лука, кататься на лошадях либо просто прокатят по селу в самой настоящей карете.

Если побродить по городу, можно зайти в Музей гражданской войны, а также в Музей истории Свияжска. Возле последнего установлена восстановленная по рукописям Ивана Грозного пушка с изображением головы Медузы Горгоны. Такие в XVI–XVII веках стояли у ворот крепости, называли их пушки "Девкина голова", потому что простые вояки знать не знали, кто такая Медуза Горгона, и к ее изображению относились по-свойски.

Как добраться?

Чтобы добраться до Свияжска на машине, нужно проехать 422 км. Время в пути из Самары — 5-6 часов, ехать придется через Димитровград, не доезжая до Казани, у села Исаково найти указатель поворота на Свияжск и повернуть туда. Также из Самары и Тольятти в Казань и Свияжск организуют регулярные автобусные туры, два дня экскурсий и ночь в гостинице стоит порядка 5-6 тыс. рублей с человека (в зависимости от требований к отелю).

Отправляются в Свияжск и теплоходы. По субботам и воскресеньям из порта Казани в 8.20 отходят речные трамвайчики, которые в 15.30 собирают туристов обратно. Стоимость — 127 рублей в одну сторону, расстояние — 31 км, в пути придется провести 2 часа 10 минут.

Ну и, наконец, добраться до острова можно по мосту на пригородном автобусе из Казани. Он ездит по выходным с автовокзалов "Южный" и "Столичный". Стоимость поездки — 170 рублей, время в пути — 1 час 50 минут.