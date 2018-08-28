Изменен регламент предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Этим летом в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения. Теперь уполномоченные органы могут проводить выборочные проверки достоверности сведений о составе семьи, предоставленных получателем субсидии.
В настоящее время право на получение льготы по коммунальным платежам имеют военные, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты, ветераны труда, а также те, чьи расходы за ЖКУ в среднем превышают 22% от общей суммы дохода семьи. Вместе с тем статьей 4 закона Самарской области от 28.12.2004 №191-ГД "О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг" максимально допустимая доля расходов по этой статье в совокупном доходе семьи дифференцирована и составляет для граждан с доходами до 3 тыс. рублей - 10%, до 3,5 тыс. рублей - 15%, до 4 тыс. рублей - 20%, свыше - 22%.
Для получения субсидии законодательством предусмотрен определенный перечень документов, из которого с 7 августа 2018 года была исключена справка о составе семьи льготополучателя. Иными словами, при обращении в социальные службы для оформления льготы по коммунальным платежам заявитель теперь не обязан представлять справку о составе семьи, от которой зачастую зависит объем выплаты. Предусматривается, что граждане должны лишь указать всех членов семьи, постоянно проживающих с ними, и степень их родства, а соцработник - принять эти данные на веру.
Вместе с тем постановление правительства РФ от 26 июля 2018 года №871 предоставляет уполномоченным органам (в частности, учреждениям социальной защиты населения) право выборочно проверять достоверность представленной информации о составе своей семьи.
С одной стороны, изменения в федеральном законодательстве позволяют выявить факты незаконного обогащения, когда льготник проживает в квартире вместе с другими родственниками, но получает компенсацию за все 100% ее жилплощади. С другой стороны, теперь льготников избавили от поиска и представления в учреждения социальной защиты иных документов, связанных с изменением состава семьи, в том числе копий судебных актов о признании лиц, совместно проживающих с заявителем, членами их семей и т.д.
По словам начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Ивана Рагули, проверяющие вправе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами. В случае обнаружения недостоверных сведений соцработник обязан сообщить об этом в компетентные органы.
Иван Рагуля, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области:
- В приоритетном порядке проверки должны осуществляться в отношении лиц, повторно обратившихся за предоставлением субсидии, граждан, расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг которых, рассчитанные исходя из соответствующих региональных стандартов, двукратно превышают максимально допустимую долю, а также лиц, не имеющих постоянного дохода.
Последние комментарии
Joni Suparjo, update: http://gid.volga.news/article/465427.html?_ga=2.59205421.1002289409.1529298094-1442895566.1490676069
Is there any update? This company is spreading to Indonesia, makes some agreement ceremonials with some local goverments and institutions but some of them are selling paper crap they call share to people here.