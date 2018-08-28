Изменен регламент предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Этим летом в правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг внесены изменения. Теперь уполномоченные органы могут проводить выборочные проверки достоверности сведений о составе семьи, предоставленных получателем субсидии.

В настоящее время право на получение льготы по коммунальным платежам имеют военные, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети-сироты, ветераны труда, а также те, чьи расходы за ЖКУ в среднем превышают 22% от общей суммы дохода семьи. Вместе с тем статьей 4 закона Самарской области от 28.12.2004 №191-ГД "О региональных стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг" максимально допустимая доля расходов по этой статье в совокупном доходе семьи дифференцирована и составляет для граждан с доходами до 3 тыс. рублей - 10%, до 3,5 тыс. рублей - 15%, до 4 тыс. рублей - 20%, свыше - 22%.

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Для получения субсидии законодательством предусмотрен определенный перечень документов, из которого с 7 августа 2018 года была исключена справка о составе семьи льготополучателя. Иными словами, при обращении в социальные службы для оформления льготы по коммунальным платежам заявитель теперь не обязан представлять справку о составе семьи, от которой зачастую зависит объем выплаты. Предусматривается, что граждане должны лишь указать всех членов семьи, постоянно проживающих с ними, и степень их родства, а соцработник - принять эти данные на веру.

Вместе с тем постановление правительства РФ от 26 июля 2018 года №871 предоставляет уполномоченным органам (в частности, учреждениям социальной защиты населения) право выборочно проверять достоверность представленной информации о составе своей семьи.

С одной стороны, изменения в федеральном законодательстве позволяют выявить факты незаконного обогащения, когда льготник проживает в квартире вместе с другими родственниками, но получает компенсацию за все 100% ее жилплощади. С другой стороны, теперь льготников избавили от поиска и представления в учреждения социальной защиты иных документов, связанных с изменением состава семьи, в том числе копий судебных актов о признании лиц, совместно проживающих с заявителем, членами их семей и т.д.

По словам начальника отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области Ивана Рагули, проверяющие вправе направлять соответствующие запросы в организации, осуществляющие управление многоквартирными домами. В случае обнаружения недостоверных сведений соцработник обязан сообщить об этом в компетентные органы.





Иван Рагуля, начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Самарской области:

- В приоритетном порядке проверки должны осуществляться в отношении лиц, повторно обратившихся за предоставлением субсидии, граждан, расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг которых, рассчитанные исходя из соответствующих региональных стандартов, двукратно превышают максимально допустимую долю, а также лиц, не имеющих постоянного дохода.