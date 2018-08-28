Стартовала акция раннего бронирования новогодних туров в Прибалтику

Лето подходит к концу, и туроператоры уже настойчиво предлагают задуматься о зимних праздниках, заманивая выгодными ценами на путевки. Одно из оригинальных и весьма бюджетных направлений — страны Балтии, которые готовы встретить российских туристов интересной программой и историческими достопримечательностями.
Три страны за несколько дней
Страны Балтии хороши тем, что имеют небольшие территории и за несколько дней вполне можно успеть побывать в каждой из них и увидеть все самое интересное. Впрочем, можно выбрать более короткую программу и ограничиться только Латвией, Литвой или Эстонией. Тем более что каждая из этих стран привлекательна по-своему, а новогодние ярмарки, карнавалы и фейерверки проходят повсеместно.
Одним из самых красивых городов не только в Прибалтике, но и во всей Европе считается Рига. Ее исторический центр — настоящий музей под открытым небом. Праздничное настроение создаст уже сама прогулка по узким извилистым улочкам и возможность полюбоваться храмами, соборами и витиевато декорированными особняками. К местным достопримечательностям относят Домский собор (XIII век) с известным на весь мир органом, а также Дом Черноголовых (XIV век) — яркий образец европейской архитектуры со ступенчатой крышей. Оценить красоту новогоднего города с высоты птичьего полета можно будет, воспользовавшись одной из смотровых площадок, расположенных на башне церкви Святого Петра и Рижской телебашне.
Замки, музеи, парады
В столице Эстонии городе Таллине также можно полюбоваться образцами средневековой архитектуры. Обычно туристам предлагается погулять по Нижнему городу, окруженному крепостной стеной, осмотреть снаружи и изнутри замок Тоомпеа, взглянуть на готическую Ратушу, умилиться, глядя на аккуратные домики на Ратушной площади. Ну и, конечно же, нельзя оставить без внимания храмы и соборы, которых здесь немало.
Также предлагается побывать в нескольких музеях. Например, в "Кик-ин-де-Кёк", экспозиция которого расположена на шести этажах 49-метровой башни. Музей посвящен войнам, имевшим место в жизни Таллина, отсюда стартуют экскурсии в подземные тоннели Ингерманландского и Шведского бастионов.
Ну и, конечно же, Литва. Побывать здесь стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть Парад трех королей, который проходит 6 января в Вильнюсе. По словам самарчанки Ирины Мельниковой, это костюмированное шествие посвящено трем волхвам, которые принесли младенцу Иисусу три дара — золото, ладан и смирну. "Фигуры королей двигаются по историческому центру Вильнюса и желают всем удачного года, — делится своими впечатлениями туристка. — Этот парад закрывает череду рождественских гуляний, поэтому в этот же день обычно проводится семейный праздник "Прощай, рождественская елочка". В его программе — лепка огромного снеговика, "разряжание" елки и многое другое.
Туристам, приехавшим в Литву хотя бы на пару дней, обычно предлагают еще побывать в городе Тракае и осмотреть местный замок — самый большой из сохранившихся в стране, он расположен на острове и изначально выполнял функции и крепости, и дворца.
Путешествие по минимуму
Некоторые туроператоры уже объявили акцию раннего бронирования на новогодние туры в Прибалтику, выставив специальные цены, которые будут действовать до 22 сентября. Самый недорогой вариант — путешествие на две ночи в одну из стран, предполагающее заезд 31 декабря. Плюс такой программы — доступная цена (от 9 тысяч рублей; банкет, а также дорога из Москвы оплачиваются дополнительно), минус — вы ничего не успеете посмотреть. Вам предлагается встретить Новый год в Европе и почти сразу вернуться домой.
Поэтому лучше обратить внимание на более продолжительные программы. Например, на шестидневный тур, охватывающий Вильнюс, Ригу, Таллин и даже Тракайский замок. В каждом из городов предполагается обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей, Новый год туристы встретят в Вильнюсе, в ресторане отеля. Базовая стоимость этой программы — 20 400 рублей на человека. Сюда включено проживание в трехзвездочном отеле с завтраками, предновогодний ужин, экскурсии. Дополнительно оплачивается дорога из Москвы, а также поездка в Тракай (2 тысячи рублей).
Пятидневный тур "Новогоднее путешествие по Латвии и Эстонии" помимо столичных городов включает в себя посещение Рундале и Юрмалы. В Рундале туристы смогут побывать в дворцово-парковом комплексе, который является одним из выдающихся памятников искусства барокко и рококо в Латвии. Это шедевр знаменитого архитектора Растрелли. В Юрмале можно будет ознакомиться с уникальной архитектурой города — богато декорированными деревянными усадьбами, а также прогуляться по заснеженному пляжу и насладиться морским бризом. Начало тура 31 декабря, встреча Нового года предполагается в Риге. Стоимость такого тура — 27 700 рублей, в нее не включена дорога из Москвы и новогодний ужин (около 6 тысяч рублей).
Юлия Бломберг, исполнительный директор фирменного офиса продаж Pegas Touristik "Надежда":
- Обычно предлагается несколько вариантов путешествия в Прибалтику — из Москвы или из Санкт-Петербурга, где формируются туристические группы, на поезде или автобусе. Из Самары гораздо меньше времени займет путешествие через Москву. До столицы выбранной страны около 15-17 часов поездом или чуть меньше автобусом.
Последние комментарии
Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !
А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?