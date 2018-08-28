Стартовала акция раннего бронирования новогодних туров в Прибалтику

Лето подходит к концу, и туроператоры уже настойчиво предлагают задуматься о зимних праздниках, заманивая выгодными ценами на путевки. Одно из оригинальных и весьма бюджетных направлений — страны Балтии, которые готовы встретить российских туристов интересной программой и историческими достопримечательностями.

Три страны за несколько дней

Страны Балтии хороши тем, что имеют небольшие территории и за несколько дней вполне можно успеть побывать в каждой из них и увидеть все самое интересное. Впрочем, можно выбрать более короткую программу и ограничиться только Латвией, Литвой или Эстонией. Тем более что каждая из этих стран привлекательна по-своему, а новогодние ярмарки, карнавалы и фейерверки проходят повсеместно.

Пять причин отправиться на выходные на остров-град Свияжск Местные жители называют село Свияжск в Зеленодольском районе Татарстана не иначе как остров-град. Расположен он всего в шести часах езды от Самары. Живописная местность, старинные храмы, здесь можно примерить шапку Мономаха, услышать красивую легенду о трех солнцах, пострелять из лука и просто отдохнуть душой и телом.

Одним из самых красивых городов не только в Прибалтике, но и во всей Европе считается Рига. Ее исторический центр — настоящий музей под открытым небом. Праздничное настроение создаст уже сама прогулка по узким извилистым улочкам и возможность полюбоваться храмами, соборами и витиевато декорированными особняками. К местным достопримечательностям относят Домский собор (XIII век) с известным на весь мир органом, а также Дом Черноголовых (XIV век) — яркий образец европейской архитектуры со ступенчатой крышей. Оценить красоту новогоднего города с высоты птичьего полета можно будет, воспользовавшись одной из смотровых площадок, расположенных на башне церкви Святого Петра и Рижской телебашне.

Замки, музеи, парады

В столице Эстонии городе Таллине также можно полюбоваться образцами средневековой архитектуры. Обычно туристам предлагается погулять по Нижнему городу, окруженному крепостной стеной, осмотреть снаружи и изнутри замок Тоомпеа, взглянуть на готическую Ратушу, умилиться, глядя на аккуратные домики на Ратушной площади. Ну и, конечно же, нельзя оставить без внимания храмы и соборы, которых здесь немало.

Также предлагается побывать в нескольких музеях. Например, в "Кик-ин-де-Кёк", экспозиция которого расположена на шести этажах 49-метровой башни. Музей посвящен войнам, имевшим место в жизни Таллина, отсюда стартуют экскурсии в подземные тоннели Ингерманландского и Шведского бастионов.

Отдых на самарских турбазах в сентябре подешевеет О покупке путевок на туристические базы принято говорить в начале лета. Однако именно сейчас, в августе-сентябре, многие загородные турбазы предлагают достаточно интересные акции и значительные скидки. И если ваш отпуск пришелся на последние теплые денечки сезона, то почему бы ими не воспользоваться?

Ну и, конечно же, Литва. Побывать здесь стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть Парад трех королей, который проходит 6 января в Вильнюсе. По словам самарчанки Ирины Мельниковой, это костюмированное шествие посвящено трем волхвам, которые принесли младенцу Иисусу три дара — золото, ладан и смирну. "Фигуры королей двигаются по историческому центру Вильнюса и желают всем удачного года, — делится своими впечатлениями туристка. — Этот парад закрывает череду рождественских гуляний, поэтому в этот же день обычно проводится семейный праздник "Прощай, рождественская елочка". В его программе — лепка огромного снеговика, "разряжание" елки и многое другое.

Туристам, приехавшим в Литву хотя бы на пару дней, обычно предлагают еще побывать в городе Тракае и осмотреть местный замок — самый большой из сохранившихся в стране, он расположен на острове и изначально выполнял функции и крепости, и дворца.

Путешествие по минимуму

Некоторые туроператоры уже объявили акцию раннего бронирования на новогодние туры в Прибалтику, выставив специальные цены, которые будут действовать до 22 сентября. Самый недорогой вариант — путешествие на две ночи в одну из стран, предполагающее заезд 31 декабря. Плюс такой программы — доступная цена (от 9 тысяч рублей; банкет, а также дорога из Москвы оплачиваются дополнительно), минус — вы ничего не успеете посмотреть. Вам предлагается встретить Новый год в Европе и почти сразу вернуться домой.

В разгаре сезон раннего бронирования осенне-зимних туров в ОАЭ Побывать в Объединенных Арабских Эмиратах, насладиться восточной экзотикой, чистыми пляжами и прекрасным сервисом можно в любое время года. Правда, сейчас там слишком жарко — дневная температура воздуха достигает 45 градусов, поэтому лучше отложить поездку на несколько месяцев. Как раз на днях стартовала акция раннего бронирования этого направления на сезон осень-зима 2018-2019, так что именно сейчас можно приобрести тур на максимально выгодных условиях.

Поэтому лучше обратить внимание на более продолжительные программы. Например, на шестидневный тур, охватывающий Вильнюс, Ригу, Таллин и даже Тракайский замок. В каждом из городов предполагается обзорная экскурсия с осмотром основных достопримечательностей, Новый год туристы встретят в Вильнюсе, в ресторане отеля. Базовая стоимость этой программы — 20 400 рублей на человека. Сюда включено проживание в трехзвездочном отеле с завтраками, предновогодний ужин, экскурсии. Дополнительно оплачивается дорога из Москвы, а также поездка в Тракай (2 тысячи рублей).

Пятидневный тур "Новогоднее путешествие по Латвии и Эстонии" помимо столичных городов включает в себя посещение Рундале и Юрмалы. В Рундале туристы смогут побывать в дворцово-парковом комплексе, который является одним из выдающихся памятников искусства барокко и рококо в Латвии. Это шедевр знаменитого архитектора Растрелли. В Юрмале можно будет ознакомиться с уникальной архитектурой города — богато декорированными деревянными усадьбами, а также прогуляться по заснеженному пляжу и насладиться морским бризом. Начало тура 31 декабря, встреча Нового года предполагается в Риге. Стоимость такого тура — 27 700 рублей, в нее не включена дорога из Москвы и новогодний ужин (около 6 тысяч рублей).

Юлия Бломберг, исполнительный директор фирменного офиса продаж Pegas Touristik "Надежда":

- Обычно предлагается несколько вариантов путешествия в Прибалтику — из Москвы или из Санкт-Петербурга, где формируются туристические группы, на поезде или автобусе. Из Самары гораздо меньше времени займет путешествие через Москву. До столицы выбранной страны около 15-17 часов поездом или чуть меньше автобусом.



