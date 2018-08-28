В "АмБаре" откроется Starbucks

В торговом комплексе "Амбар" скоро откроется новая кофейня сети Starbucks. Она будет расположена возле магазина "Лʼэтуаль", на данный момент пространство для будущей кофейни завесили фирменными баннерами. Это кофейня станет пятым заведением сети в регионе.

Напомним, впервые в Самарской области Starbucks появился в мае 2015 года в аэропорту Курумоч. Позже международная сеть Starbucks в Самаре открыла свои кофейни в торговых центрах "Космопорт" и "Мега", а затем и в "Авроре".