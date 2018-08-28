В торговом комплексе "Амбар" скоро откроется новая кофейня сети Starbucks. Она будет расположена возле магазина "Лʼэтуаль", на данный момент пространство для будущей кофейни завесили фирменными баннерами. Это кофейня станет пятым заведением сети в регионе.
В "АмБаре" откроется Starbucks
САМАРА. 28 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы: Екатерина Тальман
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Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?