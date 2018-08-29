Возрастные пациенты получат рекомендации по образу жизни и лечению

ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района" - одна из трех медицинских организаций Самарской области, где реализуется проект ЭВКАЛИПТ.

Старение населения - глобальный феномен, затрагивающий все страны мира, в т.ч. Россию. По данным ООН, доля людей 60 лет и старше в мире в 2015 г. составила 20%. В ближайшие 50 лет численность старшей возрастной группы будет расти на фоне снижения численности населения трудоспособного возраста. Так, к 2025 г. она увеличится до 24%, а в 2050 г. составит одну треть всего населения. Доля людей пожилого возраста в России и Самарской области близка к показателю наиболее развитых стран.

По последним статистическим данным, девяностолетний возрастной рубеж в нашей стране перешагнуло более трехсот тысяч человек. Тех, кому за семьдесят, - многие миллионы. Это результат роста благосостояния людей, следствие успехов медицины.

Старение - это естественный процесс и сам по себе не является проблемой. Настоящие проблемы - это инвалидность, беспомощность и преждевременная смерть. В последние годы получено достаточно убедительных данных о возможности вмешательства в биологический процесс старения, продления периода здоровой жизни, в то время как ранее возраст рассматривался как не поддающийся предупреждению и лечению риск-фактор.

Люди пожилого возраста нуждаются в особых подходах в организации оказания медицинской помощи. С 2016 г. в России активно развивается гериатрическая служба и начата реализация пилотного проекта "Территория ЗАБОТЫ". Цель проекта - организация долговременной медицинской и социальной помощи гражданам пожилого и старческого возраста для обеспечения увеличения продолжительности жизни, повышения уровня и качества жизни людей старшего поколения. Отличительной особенностью гериатрического подхода является целостное восприятие всех потребностей пожилого человека - не только медицинских, но и функциональных и социальных.

Чтобы получить отечественные данные о распространенности возраст-ассоциированных заболеваний, гериатрических синдромов у людей 65 лет и старше в различающихся по климатическим, экономическим и демографическим характеристикам в регионах Российской Федерации и оценить их вклад в показатели общего состояния здоровья, функционального статуса, начато масштабное эпидемиологическое исследование ЭВКАЛИПТ. Подобного рода данные будут получены впервые и позволят разработать оптимальные лечебно-профилактические стратегии для граждан 65 лет и старше. Исследование проводится в 23 регионах страны, в том числе в Самарской области. В каждом регионе планируется включить 600 пациентов трех возрастных групп: возраст 65-74 года; возраст 75-84; возраст ≥85 лет.

В ГБУЗ СО "Самарская городская поликлиника №6 Промышленного района" (одной из трех медицинских организаций Самарской области, где реализуется проект ЭВКАЛИПТ) в настоящее время запланировано анкетирование и обследование 200 человек, которые были включены в исследование методом случайной выборки из базы прикрепленных пациентов.

В рамках данного проекта каждый гражданин будет осмотрен врачом-гериатром с проведением специальных тестов, которые отражают функциональные возможности пожилого человека, оценкой данных лабораторного исследования. Будет учитываться также самооценка пациента качества жизни и состояния своего здоровья. Врачом-гериатром поликлиники на основании комплексной гериатрической оценки состояния здоровья будут даны индивидуальные рекомендации по образу жизни, лечебно-профилактическим мероприятиям. Для гражданина все обследования, включенные в программу ЭВКАЛИПТ, бесплатны.

Кроме того, для пациентов, не включенных в эпидемиологическое исследование ЭВКАЛИПТ, есть возможность по направлению участкового врача-терапевта или врача общей практики пройти комплексную гериатрическую оценку у врача-гериатра поликлиники и получить советы по методам сохранения здоровья и предупреждения прогрессирования имеющихся хронических заболеваний. Анализ работы врача-гериатра за 1 полугодие 2018 года показал высокую востребованность данного специалиста при оказании медицинской помощи населению старше 60 лет. В связи с этим во втором полугодии планируется обучение еще одного врача поликлиники по профилю гериатрия.

"Старение населения - это не бремя человечества, это наше с вами общее достижение, это результат победы над болезнями, это результат повышения уровня жизни, это наше социальное завоевание", - говорил бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.