Осенью самарский аквапарк будет работать три дня в неделю

С 7 сентября самарский аквапарк "Виктория" на 19-м километре переходит на осенний режим работы: с пятницы по воскресение с 11:00 до 17:00, сообщают в компании.

Стоимость посещения — 1,2 тыс. рублей. В цену входит безлимитное пребывание на территории аквапарка в течение всего дня. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно.

Билеты приобретаются в день посещения, перед входом, предварительная запись не нужна.

Заметим, что кафе на территории самарского аквапарка нет, продукты питания и напитки можно брать с собой, но не в стеклянной посуде. При себе посетителям необходимо иметь купальный костюм, душевые принадлежности, полотенце и сланцы.