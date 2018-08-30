Осенью самарский аквапарк будет работать три дня в неделю

С 7 сентября самарский аквапарк "Виктория" на 19-м километре переходит на осенний режим работы: с пятницы по воскресение с 11:00 до 17:00, сообщают в компании.
Стоимость посещения — 1,2 тыс. рублей. В цену входит безлимитное пребывание на территории аквапарка в течение всего дня. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно.
Билеты приобретаются в день посещения, перед входом, предварительная запись не нужна.
Заметим, что кафе на территории самарского аквапарка нет, продукты питания и напитки можно брать с собой, но не в стеклянной посуде. При себе посетителям необходимо иметь купальный костюм, душевые принадлежности, полотенце и сланцы.
Последние комментарии
Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».
Дебилы с аэропорта думают только о своем кошельке а не о людях!