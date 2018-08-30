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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Осенью самарский аквапарк будет работать три дня в неделю

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 7 сентября самарский аквапарк "Виктория" на 19-м километре переходит на осенний режим работы: с пятницы по воскресение с 11:00 до 17:00, сообщают в компании.

Стоимость посещения — 1,2 тыс. рублей. В цену входит безлимитное пребывание на территории аквапарка в течение всего дня. Дети до 4 лет могут пройти бесплатно.

Билеты приобретаются в день посещения, перед входом, предварительная запись не нужна.

Заметим, что кафе на территории самарского аквапарка нет, продукты питания и напитки можно брать с собой, но не в стеклянной посуде. При себе посетителям необходимо иметь купальный костюм, душевые принадлежности, полотенце и сланцы.

Теги: аквапарк Самара развлечения досуг

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