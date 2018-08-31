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Банк "Открытие" планирует открыть шесть новых отделений в регионе

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В филиале "Приволжский" банка "Открытие" сформирована и приступила к работе управленческая команда во главе с Зариной Плукчи, которая была назначена управляющей банка в июне этого года.

В рамках развития розничного бизнеса "Открытие" планирует в разы нарастить портфель кредитов в регионе. По словам Зарины Плукчи драйверами роста станут кредиты наличными, кредитные карты и ипотека.

Согласно данным, представленным в ходе пресс-конференции 30 августа, за первое полугодие 2018 года после запуска новых бизнес-процессов портфель займов физических лиц по потребительскому кредитованию в банке вырос на 11% и составил 1 млрд рублей. Объем их выдачи увеличился втрое и составил 208 млн рублей. Объем выдачи ипотечных кредитов вырос так же втрое и составил 111 млн рублей. При этом сумма остатков увеличилась на 5% до 634 млн рублей. Средний чек по ипотеке составил 1,6 млн рублей.

Сейчас ипотечные кредиты — половина портфеля "Открытия". Ставка по ипотеке составляет от 8,7%. "Ситуация на рынке ипотечного кредитования и недвижимости положительная, — прокомментировала Зарина Плукчи. — Есть хорошие предложения по продаже недвижимости, а мы, в свою очередь, не намерены менять ставку пока не изменится ключевая ставка Центробанка".

Также финансовая группа "Открытие" продолжит развитие сети в городах присутствия с наибольшим потенциалом рынка и численностью населения более 100 тыс. человек. Сегодня инфраструктура группы в регионе представлена тремя офисами "Открытия" (два в Самаре и один в Тольятти), пятью офисами "Бинбанка" (четыре в Самаре и один в Тольятти) и двумя офисами "Росгосстрах банка". После интеграции с 1 января 2019 года "Бинбанк" и "Открытие" будут работать под единым брендом. "Будет унифицирована вся продуктовая линейка, будет унифицирован IT-ландшафт и, соответственно, это будет единая сеть банка "Открытие", — дополнила Плукчи.

До 2020 года в регионе планируется открытие до шести новых офисов банка. По словам управляющего "Приволжского" банка "Открытие" в планах открытие офисов в Новокуйбышевске и Сызрани. "Банк "Открытие" готов поддерживать значимые социально-экономические проекты в Самарской области, включенные в государственные программы, помогать привлечению инвестиций для финансирования целевых программ", — отметила Зарина Плукчи.

Теги: Самара Плукчи Зарина Банк Открытие Самарская область банки кредитование

Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 05:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Дмитрий Игнатьев 08 сентября 2016 06:35 Перед банкротством Эл банк выдал "подставным" компаниям кредитов на 2,2 млрд рублей

Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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