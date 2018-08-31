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Рыбалка и охота

Сезон охоты на бобров и ондатр откроется 1 октября

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 31 августа департамент охоты и рыболовства Самарской области начинает прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья Самарской области на добычу бобра европейского - в период охоты с 1 октября 2018 по 28 февраля 2019 года и ондатры - в период охоты с 1 октября 2018 по 1 апреля 2019 года.

Как сообщается на сайте ведомства, бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на официальном сайте департамента.

Прием заявлений будет осуществляться с 9:00 местного времени и производится до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов:

региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области;
— многофункциональные центры Самарской области;
— для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171;
— для личных обращений жителей г. Самары и Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208;
— для всех жителей Самарской области у специалистов департамента в муниципальных районах по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.

Норма допустимого изъятия бобра европейского установлена в следующих общедоступных охотничьих угодьях муниципальных районов Самарской области: Богатовский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Борский, Волжский, Елховский, Камышлинский, Кинельский, Кинель-Черкасский, Приволжский, Ставропольский, Хворостянский.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу бобра европейского составляет 650 рублей, сбор за пользование объектами животного мира — 60 рублей за одну особь.

Теги: департамент охоты и рыболовства СО Самарская область охота рыбалка и охота охотники

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