Сезон охоты на бобров и ондатр откроется 1 октября

С 31 августа департамент охоты и рыболовства Самарской области начинает прием заявлений от физических лиц на выдачу разрешений в общедоступные охотничьи угодья Самарской области на добычу бобра европейского - в период охоты с 1 октября 2018 по 28 февраля 2019 года и ондатры - в период охоты с 1 октября 2018 по 1 апреля 2019 года.

Как сообщается на сайте ведомства, бланк заявления о выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях размещен на официальном сайте департамента.

Прием заявлений будет осуществляться с 9:00 местного времени и производится до окончания срока охоты на соответствующий вид охотничьих ресурсов:

— региональный портал государственных и муниципальных услуг Самарской области;

— многофункциональные центры Самарской области;

— для обращений по почте: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171;

— для личных обращений жителей г. Самары и Самарской области: г. Самара, ул. Ерошевского, д. 3, каб. 208;

— для всех жителей Самарской области у специалистов департамента в муниципальных районах по месту расположения общедоступных охотничьих угодий.

Государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу бобра европейского составляет 650 рублей, сбор за пользование объектами животного мира — 60 рублей за одну особь.