Эстетическая медицина одинаково качественно решает проблемы мужчин и женщин

Принято считать, что косметология — тема для слабого пола, а сильный пол украшают шрамы и седина. Однако практика показывает, что желание выглядеть молодо и сохранять активное долголетие перестает быть приоритетом только женщин.

Действительно ли мужчины — частые клиенты клиник и есть ли гендер в эстетической медицине, мы узнали в беседе с главным врачом клиники эстетической медицины Светланой Корытцевой.

— Мужчины, наверное, требовательные клиенты?

— Мужчины крайне требовательны к отсутствию видимых проявлений после процедур. Для них важно отсутствие реабилитационного периода и долгосрочный эффект, чтобы посещать клинику не чаще 2-3 раз в год.

Важно понимать гендерную особенность сильного пола. Он привык решать проблемы быстро, результативно и без последствий. Он приходит к нам, озвучивает пожелания и уходит с результатом через час.

— Какие процедуры могут предупредить и скорректировать "несовершенства" кожи мужчин?

— Принципиальной разницы в решении эстетических проблем в настоящее время нет. И мужчины, и женщины выбирают и инъекционные, и аппаратные методики для конкретных задач.

Сегодня на пике контурная пластика с моментальным гарантированным результатом волюмизации (создания объема) и коррекции черт лица.

Гендерные признаки проявляются в особенностях архитектоники лица женщин и мужчин, и мы их акцентируем. Если женщинам мы подчеркиваем высокую скуловую дугу, узкий подбородок, красивые губы, то мужское лицо — это более выраженный угол челюсти, волевой подбородок и совершенно иная линия скуловой зоны. Происходит разная работа в концептах топографии лица.

— Получается, что различие подходов определяет гендер?

— Не совсем так. Врач должен уметь видеть индивидуальность конкретного человека независимо от пола и стремиться гармонизировать образ. Настоящий профессионал подберет своему пациенту индивидуальную программу, изучив его лицо, установив с ним контакт и поняв его истинные пожелания.

Мы работаем по авторским протоколам в области контурной пластики лица, а в частности по разработанной нами методике full face с использованием как аутологичных, так и готовых препаратов. Этот подход дает возможность безопасного, малотравматичного восстановления объема и лифтинга всех зон, учитывая морфотип старения и конституционные особенности лица.

— А как же "Ботокс" и "Диспорт"? Считается, что они популярны среди мужчин.

— Да, ботулотоксины востребованы всегда. И в методике full face используется данная группа препаратов наравне, скажем, с препаратом на основе гидроксиаппатита кальция — Радиесс, который считается "мужским" филлером.

Препараты ботолутоксина прекрасно справляются с лечением повышенного потоотделения в области подмышек. Это очень актуальная процедура, ведь мужчины чаще женщин страдают от гипергидроза, в их дерме расположено больше потовых желез. Достаточно делать процедуру 1-2 раза в год.

— Мужчины обычно крайне волнительно относятся к процедурам, связанным с уколами. Наверняка предпочтения мужчин больше склоняются к аппаратным методикам?

— Действительно, аппаратная косметология не менее любима мужчинами. Наша клиника находится на особом положении — оснащение подобного уровня мало у кого есть не только в Самаре, но в России. У нас собрана уникальная коллекция аппаратов, поэтому мы с гордостью говорим о технологиях, которые можем предложить.

Мужчины выбирают аппаратные методы, зная, что получат ярко выраженный результат надолго. Требуется одна процедура в год, если мы говорим о безоперационной подтяжке лица. Наша клиника единственная в Самаре проводит уникальную ультразвуковую процедуру SMAS-лифтинга Ulthera System. Она позволила сотням наших пациентов не смотреть в сторону пластической хирургии.

— Ulthera действительно так эффективна?

— Абсолютно! Ультразвуковой луч этого аппарата проникает в ткани на глубину мышечно-апоневротического слоя. Специалист, виртуозно владеющий методикой, создает точки термокоагуляции именно в тех местах, где необходимо сократить объем растянувшейся с возрастом ткани, которые в ответ на воздействие уплотняются и подтягиваются.

— Получается, мужчин в основном волнуют проблемы, связанные со старением?

— Около 25-30% пациентов клиники составляют мужчины. Это люди совершенно разных возрастов и часто обращаются с проблемами акне, рубцов, сосудов и пигментных пятен, родинок, папиллом и других новообразований, которые можно легко и безопасно удалить и забыть о них.

Наши дерматологи владеют эксклюзивными методиками и протоколами работы на современнейшем оборудовании, на котором можно провести, например, фракционную лазерную шлифовку безболезненно и с минимальной реабилитацией.

— Эти задачи уже выходят за рамки только эстетических. Получается, здесь с пациентом уже работают врачи разных направлений?

— Да, конечно. Клинику Корытцевой можно назвать многопрофильной. У нас ведут прием такие специалисты, как косметологи, дерматологи, трихологии и гинекологи для прекрасной половины.

Еще одной причиной по частоте обращений среди мужчин является проблема выпадения волос. На современном этапе развития медицины мы можем гарантированно приостановить потерю волос, применяя регенеративные методики, такие как PRP-терапия Endoret и Regen Lab. Мы получаем очень хорошие результаты, естественно, в комбинации с другими методами.

— А все же почему эстетическая медицина во всем мире идет с приставкой anti-age, если мы выяснили, что цель визита в клинику — не только омоложение?

— Здоровье и красота сегодня, так уж сложилось, — понятия тождественные. Антиэйдж-медицина — огромное самостоятельное направление, которое на генетическом уровне разбирается с различными скрытыми проблемами здоровья человека.

Превентивная медицина развивается очень стремительно, за anti-age технологией большое будущее. Она предлагает большой выбор генетических тестов, которые рассматривают более 100 генетических маркеров, раскрывая врачу и пациенту "проблемные" места в организме. Это дает отличную возможность предотвратить возрастные изменения еще до их видимого проявления.

Это нужно каждому из нас, чтобы не тратить время, деньги и здоровье на ненужные процедуры, лекарства и витамины.

В клинике Корытцевой можно пройти уникальные генетические исследования по профилям "Косметология", "Трихология", "Диетология" и "Активное долголетие".

Предупрежден, значит, вооружен. Если мы знаем предрасположенность к заболеванию, нам достаточно его профилактировать, и начать это делать следует как можно раньше. Генетический тест достаточно сделать 1 раз в жизни, так как гены не меняются.

— А какая методика омоложения в клинике самая топовая?

— Это аутологичное лечение плазмой и всеми ее производными: гелями, сочетанием плазмы с гиалоурановой кислотой. Плазмотерапия считается наиболее прогрессивной, она не вызывает аллергических реакций и дает мощный регенеративный отклик. Мы используем в работе швейцарскую систему забора и приготовления крови Regen Lab и испанскую систему плазмотерапии Endoret.

Преимущества гелей на основе плазмы в том, что они отлично восстанавливают утерянный объем и устраняют дряблость тканей, при этом запускают внутренние механизмы омоложения. После проведения серии процедур вы получите эффект полного армирования с активной стимуляцией кожи.

Еще к топовым методикам я бы отнесла радиочастотный лифтинг RF, выполняемый нами на аппаратах, признанных лучшими во всем мире — Venus Freeze, Reaction и Scarlet. За счет высокочастотных RF-импульсов повышается температура дермы до 420С, коллаген в тканях реагирует сокращением: кожа и нижележащие ткани подтягиваются и уплотняются. Мы работаем как по лицу, так и по телу, убирая дряблость тканей, подтягивая кожу и излишнюю подкожно-жировую клетчатку.

— А есть ли только женское направление в эстетической сфере?

— Безусловно. Эстетическая гинекология является востребованным и развивающимся направлением.

На вооружении специалистов-гинекологов самые прогрессивные методики: укрепление мышц тазового дна методом БОС-терапии, фотодинамическая терапия, инъекционная коррекция эстетических проблем, плазмотерапия, лазерное омоложение. Область применения методик: лечение стрессовой инконтиненции, опущения органов малого таза, укрепление тканей.

Специалисты подходят к женскому здоровью комплексно. Результатом становится не только оздоровление данной области, но и общее удовлетворение жизнью.

— Если наши годы — не наше богатство, то путь наш точно должен пролегать через клинику эстетической и превентивной медицины?

— Красивыми нас делает не только внешность, но и духовное здоровье. Хочу отметить, что наши пациенты — люди с прекрасным вкусом, отлично понимающие разницу между понятием "молодой" и "молодящийся".

Мы помогаем оставаться красивыми, здоровыми и "ageless", сохраняя при этом индивидуальность, благодаря передовым методикам нашей клиники.

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