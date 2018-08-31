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Досуг Отдых

В МЕГЕ пройдет большой День знаний

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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1 сентября ТЦ "Мега" приглашает школьников и их родителей. На центральной площадке фудкорта состоится большой праздник науки и творчества.

В программе мероприятий:

14:00 - мастер-класс по грамотному обустройству комфортного пространства для выполнения домашних заданий
15:00 - анимационная программа, конкурсы, аквагрим;
16:00 - театр "Витражи" со спектаклем "ОБЖ" для детей;
16:40 - анимационная программа, конкурсы, аквагрим;
17:20 - выступление студии вокала ACTIVSOUND;
18:00 - выступление группы "Мадам Брошкина".

Теги: ТЦ Мега Самара школы школьники родители досуг развлечения

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?

Ангелина Салдаева 15 августа 2017 05:16 В "Меге" пройдет кастинг юных моделей

А это будет в этом году?

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