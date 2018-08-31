В МЕГЕ пройдет большой День знаний

1 сентября ТЦ "Мега" приглашает школьников и их родителей. На центральной площадке фудкорта состоится большой праздник науки и творчества.
В программе мероприятий:
1 сентября ТЦ "Мега" приглашает школьников и их родителей. На центральной площадке фудкорта состоится большой праздник науки и творчества.
В программе мероприятий:
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
14:00 - мастер-класс по грамотному обустройству комфортного пространства для выполнения домашних заданий
15:00 - анимационная программа, конкурсы, аквагрим;
16:00 - театр "Витражи" со спектаклем "ОБЖ" для детей;
16:40 - анимационная программа, конкурсы, аквагрим;
17:20 - выступление студии вокала ACTIVSOUND;
18:00 - выступление группы "Мадам Брошкина".