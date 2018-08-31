Стала известна программа празднования Дня города в Самаре

Во вторые выходные сентября в Самаре пройдет празднование Дня города. В честь 432-летия областной столицы 7, 8, 9 сентября самарцев и гостей ждет насыщенная программа.

7 сентября

С 18:00 череду музыкальных концертов в честь Дня города Самары откроет музыкальный фестиваль "От классики до джаза", который пройдет в амфитеатре у склона на площади Славы. Концерт в формате open air начнется с выступления муниципального духового оркестра под управлением заслуженного артиста Самарской области Марка Когана.

Также в программе выступит академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии под руководством народного артиста России Михаила Щербакова. Вместе с оркестром выступят молодые самарские таланты, участники федеральных телевизионных проектов "Голос", "Синяя птица", "Большая опера".

Поклонники джазовой музыки смогут услышать композиции в исполнении трио Григория Файна. Гостями вечера станут трио Олега Бутмана и незаурядный вокалист и композитор Elliott Munnerlyn (США).

Завершит фестиваль выступление легендарной джазовой певицы из Грузии, звезды мирового масштаба Нино Катамадзе и группы Insight. Выступления этой певицы с уникальными вокальными данными проходят при аншлагах не только в России, но и далеко за ее пределами.

8 сентября

С 11:00 в ЭкоГраде "Волгарь" (Куйбышевский район, Софийская площадь, ул. Осетинская, 13) пройдет День дружбы народов, на котором выступят национальные коллективы и спикеры из разных регионов России. Гостей ждет насыщенная развлекательная программа с концертом, розыгрышем призов и бесплатными интерактивными площадками.

Будут работать "Веревочная туристическая полоса", батутные аттракционы, настольный футбол. Также пройдут спортивные мастер-классы, запланированы турниры по силе хвата, масс-рестлингу и перетягиванию каната. Детей развлекут аниматоры: устроят шоу мыльных пузырей, крио-шоу, бумажное мини-шоу, мастер-класс по аквагриму. Гости смогут сфотографироваться в специальных рамках и получить в подарок фотомагнит с праздника.

На интерактивной площадке "Все мы - Россия!" участники познакомятся с культурой, костюмами, музыкальными инструментами, декоративно-прикладным творчеством и кухней жителей региона, а также узнают о работе Дома дружбы народов Самарской области. Также Группа компаний "Амонд" проведет розыгрыш пяти iPhone Х. Завершится праздник этнодискотекой под ритмы танцевальных хитов на национальных языках регионов России.

От автостанции "Аврора" и площади Революции до "Волгаря" с 10:00 будут курсировать бесплатные автобусы - их можно будет узнать по афишам на корпусе.

С 14:00 праздничная программа начнется на набережной Волги, под Струковским садом. Здесь пройдет открытие уникальной скульптурной композиции "Клен", посвященной легендарной одноименной песне вокально-инструментального ансамбля "Синяя птица". Идея установки скульптуры была поддержана организационным комитетом "Культурная Самара" и радиостанцией "Авторадио" Самара. Автор композиции - московский скульптор Константин Чернявский. Песня, ставшая хитом, была записана на первую пластинку музыкантов в конце 1975 года. В то время группа работала в Куйбышевской филармонии.

В церемонии открытия примут участие руководители Самарского региона и города Самары, известные российские и самарские музыканты, в числе которых - основатель группы "Синяя птица" Роберт Болотный. И, конечно, обязательно прозвучит любимая многими поколениями песня "Там, где клен шумит…".

С 14:00 до 23:00 в Струковском саду пройдет традиционный фестиваль "Распусти свои клеши". Фестиваль уже 20 лет объединяет поклонников рок-музыки всех возрастов, становится площадкой как для дебютантов, так и для опытных исполнителей. На сцене летнего театра выступят самарские коллективы, а также гости из Москвы (группа Keep Silence Band) и Оренбурга (коллектив "Урал Миссисипи Блюз").

С 15:00 до 22:00 впервые в Самарской области на 2-й очереди набережной реки Волги пойдет Фестиваль студентов. Инициатива о проведении фестиваля принадлежит студенческой молодежи Самарской области и поддержана главой региона Дмитрием Азаровым. Главные задачи фестиваля - формирование и развитие научного и творческого потенциала студенческой молодежи, обмен достижениями, пропаганда здорового образа жизни и разнообразного досуга, выстраивание партнерских отношений между вузами Самарской области.

Фестиваль станет уникальным научно-образовательным пространством: на одной площадке 17 ведущих вузов Самарской области представят инновационные разработки и лучшие практики лабораторий и кафедр. Также будут представлены площадки молодежных общественных организаций: совета старост Самарской области, Ассоциации профсоюзных организаций студентов Самарской области, Студенческого совета Самарской области. Будет работать студенческий пресс-центр Фестиваля.

Участниками Фестиваля станут более 5 тыс. студентов: научная, творческая и спортивная молодежь, лидеры студенческого самоуправления. В рамках Фестиваля студенческие команды смогут принять участие в межвузовском чемпионате искусств на вокальной площадке "Территория музыки" и танцевальной площадке "Лига танцев", студенческом турнире "Интеллектуальная вышка". На спортивной площадке можно будет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО, в спортивно-игровых состязаниях.

От главной сцены до спортивной площадки пройдет Парад спортсменов, в котором примут участие представители спортивных федераций, студенческих спортивных клубов, студенты профессиональных образовательных организаций, вузов и школьники. Присоединиться к ним смогут все самарцы, неравнодушные к спорту. Далее организаторы предложат всем желающим принять участие в масштабном флеш-мобе. Завершится мероприятие выступлением популярной российской певицы Елены Темниковой и праздничным фейерверком.

С 18:00 в открытом кинотеатре на 4-й очереди набережной пройдет просветительская кинопрограмма Союза кинематографистов Самарской области и студии "Волга-фильм", посвященная Самаре, Самарской области и знаковым людям губернии.

С 19:00 на площади Куйбышева стартует концерт "Встреча друзей "Авторадио". В концерте участвуют известные музыканты: ВИА "Синяя птица", "Здравствуй, песня", "Добры молодцы", группа OTTAWAN, Сергей Беликов, Александр Шевченко, Сергей Минаев, Владимир Маркин. Прозвучат самые популярные песни 70-80-х годов XX столетия.

9 сентября

В 12:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику основателю Самары - князю Григорию Засекину.

С 12:00 начнется фестиваль молодежной культуры и спорта в Струковском саду. В новом скейтпарке пройдут соревнования по скейтбордингу и велосипедному мотокроссу (BMX), на открытой эстраде и в летнем театре выступят молодежные рок-группы.

С 16:00 в летнем театре обновленного Струковского сада пройдет КВН-марафон движения "Самарский КВН". Множество интерактивных программ ждет гостей праздника на территории парка - выставка ретро-мотоциклов, мастерская "Строим город" и другие.

Днем на набережной реки Волги пройдут яркие и интересные программы, организованные самарскими компаниями. "Газпром трансгаз Самара" и Самарское региональное отделение Всероссийской общественной организацией "Молодая гвардия Единой России" подготовили для жителей и программу "Музыка для души" - подарок любимому городу.

С 15 до 18 часов в амфитеатре на 4-й очереди набережной пройдет джазовый концерт, на Первомайском спуске - фольклорная программа, в районе Некрасовского спуска прозвучит классическая музыка, а в амфитеатре у склона площади Славы - популярные песни в исполнении эстрадных артистов.

Центральным событием празднования Дня города 9 сентября станет концерт на площади Куйбышева. Здесь с 18:00 выступят популярные молодежные самарские группы Cheese people, VLNY, Fruit box. Самару с Днем города поздравит группа "Моя Мишель". Коллектив "Би-2" представит концертную программу "Горизонт событий", в основу которой лег одноименный 10-й юбилейный альбом группы. Выступление артистов будет сопровождаться уникальным световым и видеошоу.

В 22:30 небо над Самарой раскрасит праздничный фейерверк.

Культурно-развлекательные программы в рамках празднования Дня города пройдут на территории всей Самары:

в Железнодорожном районе - 6 сентября в сквере им.Санфировой,

в Кировском районе - 7 сентября на площади у Дома культуры "Луч" в поселке Зубчаниновка, 9 сентября на площади имени Кирова и в сквере "Дубки",

в Красноглинском районе - 4 сентября в поселке Береза у дома культуры "Сатурн", 5 сентября в поселке Красная Глинка в сквере 2-го квартала, 6 сентября в поселке Мехзавод в микрорайоне Новая Самара, 9 сентября в поселке Управленческий на площади перед Домом культуры и в поселке Прибрежный у Дома культуры "Пламя",

в Куйбышевском районе - 8 сентября на площади у Дома культуры "Нефтяник",

в Октябрьском районе - 7 сентября в Загородном парке,

в Промышленном районе - 9 сентября в сквере "Родина",

в Самарском районе - 9 сентября на 1-й очереди набережной реки Волги Самары,

в Советском районе - 9 сентября в парке культуры и отдыха "Дружба" и Парке Победы.

Также в содружестве с общественными советами микрорайонов пройдут 215 праздников во дворах жилых домов Самары.