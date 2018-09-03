Самарская автоледи решила вернуть автосалону "Мазду" после 3,5 лет езды

В ноябре 2014 года жительница областного центра Ирина Д. приобрела в автосалоне "Самара-Авто" автомобиль марки Mazda 6. Согласно условиям производителя, гарантийный срок на машину составлял три года с момента ее передачи покупателю. В период гарантийного срока Ирина обнаружила множественные дефекты у приобретенного автомобиля, которые СТОА ООО "Самара-Авто" пыталось устранить, но безрезультатно.

Ответчику была вручена досудебная претензия, в которой указывались недостатки автомобиля. Итоги осмотра показали наличие таких дефектов, как люфт спинки водительского сидения, скрип резинометаллических шарниров нижних рычагов, истирание материала рулевого колеса и коррозия кузова. Соответственно, был составлен акт осмотра и сотрудники автосалона предложили безвозмездно устранить указанные дефекты, в то же время отказавшись признать их производственными. Таким образом, досудебное разбирательство ни к чему не привело, и в мае 2018 года Ирина предъявила иск к ООО "Самара-Авто" в Октябрьском районном суде города Самары. В иске Ирина Д. потребовала расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с "Самара-Авто" уплаченную за автомобиль денежную сумму, разницу между уплаченной за товар суммой и ценой за новый автомобиль, расходы по оплате услуг эксперта и штраф за отказ "полюбовно" удовлетворить требования.

Здесь необходимо отметить, что в отношении технически сложного товара потребитель, в случае обнаружения в нем недостатков, вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены. Но сделать это можно лишь в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: обнаружение существенного недостатка товара, нарушение установленных Законом сроков устранения недостатков товара или же невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. Абзац 2 пункта 3 статьи 18 Закона РФ "О защите прав потребителей" также предусматривает, что вместо предъявления требований о замене товара на товар этой же марки (модели, артикула) или незамедлительного безвозмездного устранения недостатков, потребитель вправе возвратить изготовителю или импортеру товар ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы.

Между тем суд в исковых требованиях автоледи отказал, несмотря на то, что заявленные дефекты были подтверждены актом проверки качества. Согласие ответчика заменить детали было признано выражением лояльности к истцу, а вовсе не признанием производственных дефектов. Принимая во внимание, что по смыслу положений Закона РФ "О защите прав потребителей" обязанность по безвозмездному устранению недостатков возникает у продавца, изготовителя только при наличии производственного недостатка, исковые требования Ирины Д. не подлежали удовлетворению. В августе 2018 года женщина обратилась с апелляцией в Самарский областной суд, однако и он оставил решение районного Октябрьского суда без изменения.