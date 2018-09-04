Тольяттинцев приглашают в тур выходного дня по Волге

8 сентября для жителей и гостей города Тольятти ОАО "Порт Тольятти" организует однодневный экскурсионный тур в Ширяево. Теплоход отправится от пристани Комсомольского района в 9:00. Маршрут пройдет вниз по течению Волги через шлюзы.

Экскурсовод расскажет интересные факты из истории строительства Тольятти, ГЭС, заселения этих мест, возникновения Жигулей и Волги, загадочную историю Самарской Луки. В Ширяево экскурсовод расскажет об истории этого старинного села, где родилась знаменитая картина Ильи Репина "Бурлаки на Волге". По желанию можно будет посетить дома-музеи Ильи Репина и поэта Абрамова, штольни и др.

Продолжительность экскурсии 10 часов. Билеты для взрослых обойдутся в 1220 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 700 рублей. Детям до 5 лет — бесплатно. В стоимость включены транспортные услуги и экскурсовод. Музей и прочие развлечения не входят в стоимость экскурсии.

А 9 сентября из Комсомольского района в 10:00 стартует теплоход в Культурный кремль "Богатырская слобода". Время в пути — 1,5-2 часа. В 12:00 гостей встретят на причале с хлебом-солью, проведут по лестнице (260 ступенек). С 13:00 до 15:00 туристы примут участие в празднике "Богатырская силушка". Затем гостей ждет экскурсия по слободе, посещение выставки в Княжьем тереме, стрельба из лука и метание топора, игры, забавы и потешные бои.В 16:00 теплоход отправится от Богатырской слободы обратно в Комсомольский район Тольятти. Взрослым удовольствие обойдется в 1,3 тыс. рублей, детям — 600 рублей (до 5 лет бесплатно).

Также в воскресение 9 сентября "Порт Тольятти" организует трехчасовую прогулку по воде "Легенды Жигулей". Судно отправится от пристани Комсомольского района в 14:30 и прибудет обратно в 17:30. Билет стоит 600 рублей, для детей от 5 до 10 лет — 380 рублей (до 5 лет бесплатно).

Рейсы состоятся при наборе групп от 25 человек в каждый.