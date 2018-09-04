Самарцев проконсультируют о предоставлении платных образовательных услуг

В сентябре специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и сотрудники консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" проведут "горячие линии" о правах потребителей платных образовательных услуг. Получить консультацию по телефону можно будет 5 сентября с 10:00 до 13:00, 6 сентября с 14:00 до 18:00, 7 сентября с 10:00 до 13:00, 10 сентября с 14:00 до 18:00.

Связаться со специалистами можно будет по телефонам: