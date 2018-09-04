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Образование и работа

Самарцев проконсультируют о предоставлении платных образовательных услуг

САМАРА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре специалисты Управления Роспотребнадзора по Самарской области и сотрудники консультационного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" проведут "горячие линии" о правах потребителей платных образовательных услуг. Получить консультацию по телефону можно будет 5 сентября с 10:00 до 13:00, 6 сентября с 14:00 до 18:00, 7 сентября с 10:00 до 13:00, 10 сентября с 14:00 до 18:00.

Связаться со специалистами можно будет по телефонам:

Роспотребнадзор по Самарской области - (846) 260-50-25, (846) 260-69-56;
Консультационный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" - (846) 337-73-93;
в Тольятти - (848) 2-37-21-71;
в Новокуйбышевске - (846) 35-4-20-38;
в Сызрани - (846) 4-98-61-21;
в Сергиевском районе - (846) 55-2-44-82;
в Нефтегорском районе - (927) 707-13-11;

Теги: Роспотребнадзор горячая линия образование права потребителя Самарская область

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