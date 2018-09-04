Самарцы в День города смогут посмотреть салют с палубы теплохода

В День города Самары 9 сентября ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" организует двухчасовую прогулку на теплоходе "Москва" с возможностью просмотра праздничного салюта. Судно отправится от речпорта в 21:00. Билеты для взрослых можно купить за 700 рублей, для детей от 5 до 10 лет - за 300 рублей. Предварительная продажа билетов открыта в четвертой кассе речного вокзала.