Меняется расписание движения теплоходов из Самары в Рождествено и Тольятти

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, начиная с 5 сентября утренние рейсы от Речного вокзала Самары до Рождествено начиная с 6:00 и заканчивая 9:00 будут выполняться с промежутком в 45 минут.

А начиная с 6 сентября на скоростных рейсах сообщением Самара-Тольяти появится новые промежуточный остановочный пункт - Солнечная поляна. Из-за этого время прибытия в последующие точки сдвигается на 10-15 минут.