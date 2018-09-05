В вузы и колледжи региона этой осенью поступили почти 22,5 тысячи студентов

1 сентября к учебе приступили не только школьники, но и студенты вузов и средних специальных профессиональных образовательных организаций. Высшее образование начнут получать более 7,4 тысяч студентов, рабочие профессии в колледжах и техникумах будут изучать более 15 тысяч молодых людей. При этом, по данным регионального Минобра, все больше вчерашних выпускников школ отдают предпочтение техническим специальностям.

Высшее образование

Выпускные экзамены весной этого года сдавали 13519 выпускников 11 классов колледжей, школ и гимназий Самарской области. Однако на места бюджетного финансирования по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения в вузе региона поступили 7 477 человек. Такие данные представили "Волга ньюс" в министерстве образования и науки Самарской области. Точное количество выпускников 2018 года, решивших в этом году получить высшее образование, станет известно после полного окончания приемной кампании. На данный момент продолжается прием в вузы на платное обучение, программы магистратуры и заочную форму обучения.

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Как отмечают в ведомстве, "очниками" на бюджетные места этим летом принят 1571 медалист (в 2017 году - 1527 чел.), из них 1197 - медалисты Самарской области. Общая доля медалистов в приеме в вузы составляет 21%. Еще 32 победителя и призера всероссийской предметной олимпиады были приняты в высшие учебные заведения без экзаменов. В прошлом году на таких условиях поступили лишь 25 студентов.

Также стоит отметить, что уже два года стабильными сохраняются показатели поступивших в региональные вузы абитуриентов из других регионов - около 24%. А вот доля поступающих иностранных студентов постепенно растет: в 2016 году их было 3,3%, в 2017 - 3,7%, а в текущем году этот показатель вырос до 3,9%.

Высокий спрос

"Все реализуемые в вузах направления подготовки на бюджетной основе востребованы. Традиционно наиболее высокие баллы ЕГЭ по результатам вступительных испытаний демонстрируют Самарский государственный экономический и медицинский университеты, - сообщил "ВН" врио министра образования и науки региона Владимир Пылев. - На протяжении последних трех лет нарастающая позитивная динамика и достижение высоких результатов по качеству приема демонстрируют Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (свыше 74 баллов) и Самарский государственный социально-педагогический университет (свыше 70 баллов)".

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По данными министерства, среди направлений подготовки с высокими средними баллами ЕГЭ и наиболее востребованными среди абитуриентов являются авиационная и ракетно-космическая техника, архитектура и строительство, дизайн, нефтегазовое дело, здравоохранение, журналистика, юриспруденция, экономика, филология, химия и химические технологии, педагогическое образование. При этом высокий конкурс для будущих юристов и экономистов связан прежде всего с ограниченным количеством бюджетных мест. Например, в Самарском университете бесплатно обучаться данным профессиям смогут лишь 19 и 7 студентов соответственно.

"Вместе с тем появляется все больше и больше профессий, возможность существования которых еще лет пять назад мало кто мог представить, - отмечает врио министра. - Как пример - "Мехатроника и мобильная робототехника", "Графический дизайнер", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".

Среднее профессиональное образование

Для тех, кто планирует освоить рабочие специальности, в Самарской области в текущем году подготовлена 171 программа среднего профессионального образования. По данным регионального министерства, общее количество бюджетных мест - 15 261 (в 2017 году - 14 462 места, в 2016 - 14 052 места).

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в регионе осуществляется на общедоступной основе. Заявление принимаются до 15 августа, а при наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября. По состоянию на 20 августа текущего года прием по направлениям подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета закрыт на 93%.

Добавим, что ежегодно на обучение по программам среднего профессионального образования поступает около 50-53% выпускников 9-х классов и 11-13% выпускников 11-х классов. Наибольшей популярностью среди профессиональных образовательных организаций пользуются Поволжский государственный колледж, Самарский государственный колледж, медицинский и социально-педагогический колледжи.

Владимир Пылев, врио министра образования и науки Самарской области:

— По всем вузам мы наблюдаем прирост средних баллов ЕГЭ. Это важный показатель. Чем выше балл ЕГЭ, тем более мотивированы студенты, они ориентированы на научную и образовательную деятельность. В системе СПО и высшего образования большую роль начинают играть инженерные профессии. Количество бюджетных мест на юристов и экономистов уменьшилось в разы.