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Образование и работа

В вузы и колледжи региона этой осенью поступили почти 22,5 тысячи студентов

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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1 сентября к учебе приступили не только школьники, но и студенты вузов и средних специальных профессиональных образовательных организаций. Высшее образование начнут получать более 7,4 тысяч студентов, рабочие профессии в колледжах и техникумах будут изучать более 15 тысяч молодых людей. При этом, по данным регионального Минобра, все больше вчерашних выпускников школ отдают предпочтение техническим специальностям.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

Высшее образование

Выпускные экзамены весной этого года сдавали 13519 выпускников 11 классов колледжей, школ и гимназий Самарской области. Однако на места бюджетного финансирования по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения в вузе региона поступили 7 477 человек. Такие данные представили "Волга ньюс" в министерстве образования и науки Самарской области. Точное количество выпускников 2018 года, решивших в этом году получить высшее образование, станет известно после полного окончания приемной кампании. На данный момент продолжается прием в вузы на платное обучение, программы магистратуры и заочную форму обучения.

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Как отмечают в ведомстве, "очниками" на бюджетные места этим летом принят 1571 медалист (в 2017 году - 1527 чел.), из них 1197 - медалисты Самарской области. Общая доля медалистов в приеме в вузы составляет 21%. Еще 32 победителя и призера всероссийской предметной олимпиады были приняты в высшие учебные заведения без экзаменов. В прошлом году на таких условиях поступили лишь 25 студентов.

Также стоит отметить, что уже два года стабильными сохраняются показатели поступивших в региональные вузы абитуриентов из других регионов - около 24%. А вот доля поступающих иностранных студентов постепенно растет: в 2016 году их было 3,3%, в 2017 - 3,7%, а в текущем году этот показатель вырос до 3,9%.

Высокий спрос

"Все реализуемые в вузах направления подготовки на бюджетной основе востребованы. Традиционно наиболее высокие баллы ЕГЭ по результатам вступительных испытаний демонстрируют Самарский государственный экономический и медицинский университеты, - сообщил "ВН" врио министра образования и науки региона Владимир Пылев. - На протяжении последних трех лет нарастающая позитивная динамика и достижение высоких результатов по качеству приема демонстрируют Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (свыше 74 баллов) и Самарский государственный социально-педагогический университет (свыше 70 баллов)".

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По данными министерства, среди направлений подготовки с высокими средними баллами ЕГЭ и наиболее востребованными среди абитуриентов являются авиационная и ракетно-космическая техника, архитектура и строительство, дизайн, нефтегазовое дело, здравоохранение, журналистика, юриспруденция, экономика, филология, химия и химические технологии, педагогическое образование. При этом высокий конкурс для будущих юристов и экономистов связан прежде всего с ограниченным количеством бюджетных мест. Например, в Самарском университете бесплатно обучаться данным профессиям смогут лишь 19 и 7 студентов соответственно.

"Вместе с тем появляется все больше и больше профессий, возможность существования которых еще лет пять назад мало кто мог представить, - отмечает врио министра. - Как пример - "Мехатроника и мобильная робототехника", "Графический дизайнер", "Эксплуатация беспилотных авиационных систем", "Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства".

Среднее профессиональное образование

Для тех, кто планирует освоить рабочие специальности, в Самарской области в текущем году подготовлена 171 программа среднего профессионального образования. По данным регионального министерства, общее количество бюджетных мест - 15 261 (в 2017 году - 14 462 места, в 2016 - 14 052 места).

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в регионе осуществляется на общедоступной основе. Заявление принимаются до 15 августа, а при наличии свободных мест прием продлевается до 25 ноября. По состоянию на 20 августа текущего года прием по направлениям подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета закрыт на 93%.

Добавим, что ежегодно на обучение по программам среднего профессионального образования поступает около 50-53% выпускников 9-х классов и 11-13% выпускников 11-х классов. Наибольшей популярностью среди профессиональных образовательных организаций пользуются Поволжский государственный колледж, Самарский государственный колледж, медицинский и социально-педагогический колледжи.

Владимир Пылев, врио министра образования и науки Самарской области:

— По всем вузам мы наблюдаем прирост средних баллов ЕГЭ. Это важный показатель. Чем выше балл ЕГЭ, тем более мотивированы студенты, они ориентированы на научную и образовательную деятельность. В системе СПО и высшего образования большую роль начинают играть инженерные профессии. Количество бюджетных мест на юристов и экономистов уменьшилось в разы.

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