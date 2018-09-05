Какие льготы по имущественным налогам могут получить пенсионеры

Пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество физлиц за один объект недвижимости определенного вида, не используемый в предпринимательской деятельности. Таким объектом может быть жилой дом или его часть, квартира или комната, гараж или машино-место, хозпостройка площадью не более 50 кв. м.

В каких случаях можно оформить два загранпаспорта Иногда жителю России для выезда за границу может понадобиться второй паспорт. Это бывает необходимо при частых выездах за пределы страны или посещении различных конфликтующих друг с другом стран.

По словам начальника отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяны Сидоровой, начиная с 2017 года, при расчете земельного налога пенсионеры пользуются налоговым вычетом в размере кадастровой стоимости 600 кв. м от общей площади одного земельного участка независимо от его места нахождения, разрешенного использования и площади. "Данные налоговые льготы могут быть расширены муниципальными нормативными актами, - говорит Сидорова. - Например, на территории Самары налоговый вычет предоставлен на 600 кв. м от площади земельного участка гражданам, имеющим на иждивении троих и более детей в возрасте до 18 лет".

К пенсионерам, которые могут использовать налоговые льготы, относятся лица, которым установлена пенсия в соответствии с пенсионным законодательством. При этом фактический получатель пенсии, назначенной другому лицу, не относится к числу пенсионеров, пользующихся льготами, предусмотренными Налоговым кодексом РФ. То есть представитель ребенка, которому назначена пенсия по случаю потери кормильца, или опекун недееспособного гражданина не смогут воспользоваться преференциями.