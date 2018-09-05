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Телевидение, связь, Интернет Технологии

"Лаборатория Касперского" представила новое решение Kaspersky Security Cloud

МОСКВА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Лаборатория Касперского" выпустила кроссплатформенное решение Kaspersky Security Cloud, которое объединяет в себе эффективные разработки компании и запатентованную технологию адаптивной защиты. Новый продукт подстраивается под каждого пользователя в режиме реального времени, автоматически включая необходимые функции в зависимости от действий человека и типа его устройства.

Фото: Архив «ВН»

По результатам исследования "Лаборатории Касперского"*, 82% российских респондентов регулярно совершают операции в системах онлайн-банкинга, 79% пользуются сетевыми платёжными системами или электронными кошельками. Это лишний раз доказывает, что современные пользователи нуждаются в надёжной киберзащите своих аккаунтов и гаджетов.

Новое решение Kaspersky Security Cloud может работать как советчик, в частности отправлять актуальные новости о кибербезопасности и сообщения об угрозах, релевантные для пользователей. Решение проверяет учётные записи на предмет утечки данных и даёт советы по их защите, а также уведомляет о ненадёжных паролях и предлагает заменить их на безопасные.**

Согласно тому же исследованию "Лаборатории Касперского"*, при подключении к публичным сетям Wi-Fi 20% российских респондентов совершают какие-либо финансовые операции, а 39% вводят учётные данные для входа на те или иные веб-сайты. Kaspersky Security Cloud обеспечивает автоматическое использование защищённого канала при подключении к ненадёжным общественным сетям Wi-Fi, а также защищает данные банковских карт при совершении онлайн-покупок с помощью функции безопасного браузера. Помимо этого, решение оповещает о попытках несанкционированного подключения к домашней сети Wi-Fi. Kaspersky Security Cloud также предоставляет функции гибкого родительского контроля, например, обеспечивает безопасность ребёнка онлайн, позволяет ограничивать время использования устройств и приложений.

Алексей Маланов, антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского":

- Сегодня цифровая жизнь людей — это гораздо больше, чем просто устройство, подключённое к интернету. Это целый мир, не менее важный, чем реальный, и в нём стремительно растёт количество киберугроз. Только в первом полугодии 2018 года решения "Лаборатории Касперского" отразили более 240 млн веб-атак вредоносного ПО в России. При этом каждый пользователь нуждается в надёжной защите, которая бы соответствовала именно его уникальному цифровому образу жизни. Мы верим, что будущее за решениями, которые будут адаптироваться под каждого человека, такими как Kaspersky Security Cloud.

*Данные по России. Исследование проведено компанией B2B International по заказу "Лаборатории Касперского" в августе 2017 года. В опросе приняли участие интернет-пользователи из 32 стран мира. В России было опрошено 1018 человек.
**Kaspersky Security Cloud не хранит пароли пользователей, проверяемые на надёжность, и не передаёт их третьим лицам. Если пользователь решит воспользоваться функцией "Менеджер паролей", то выбранные пароли будут надёжно храниться в зашифрованном виде, чтобы защитить их от несанкционированного доступа.

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