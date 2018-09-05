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Земельная политика Недвижимость

Доля земельных участков с установленными границами превысила 67% площади региона

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Кадастровой палаты Самарской области на 1 сентября 2018 года в Едином государственном реестре недвижимости содержатся сведения более чем об 1 358 тысячах участков, из которых более чем у 593 тысячах участков границы установлены.

Если брать в расчет всю площадь области, то это почти 67% территории губернии. Для сравнения год назад на начало сентября участков с установленными границами было на 30-ть тысяч меньше, и они составляли 63% площади региона. 

Кадастровая палата Самарской области обращает внимание владельцев земельных участков, что для обозначения местоположения границ своих объектов недвижимости, необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана. При уточнении границ кадастровый инженер выезжает на место, делает замеры и согласовывает границы с владельцами смежных земельных участков, в случае, если этих сведений нет в реестре недвижимости. Полученный межевой план необходимо вместе с заявлением об уточнении границ предоставить в любой офис МФЦ или воспользоваться электронными услугами на сайте Росреестра (для этого необходима электронная подпись).

"За восемь месяцев текущего года в Кадастровую палату Самарской области поступило более 24 тысяч межевых планов, - говорит заместитель директора Кадастровой палаты Самарской области Максим Гальцов. - Внесение сведений в ЕГРН о границах объекта недвижимости осуществляется бесплатно. Законодатель не обязывает владельцев участков проводить процедуру межевания, однако наличие границ земельных участков в ЕГРН является гарантом прав собственников и может обезопасить их от земельных споров с хозяевами соседних участков. Кроме того, установленные границы позволят уплачивать налог на землю, исходя из ее реальной площади".

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