"Мягкий кинотеатр" с каждого билета возвращает на карту привилегий 10% его стоимости

Каждый посетитель "Мягкого кинотеатра" в ТЦ "ГудОК", приобретая билет и предъявляя карту кассиру, автоматически становится участником программы "Кинобонус". С каждой покупки на карту гостя "капают" бонусы, использовать которые можно уже при следующем посещении. Достаточно немного (или много) поднакопить, и можно пускать заветные бонусы в расход: оплачивать билеты полностью или частично.
Бесплатная карта выдается на фирменной стойке, а также в кассах кинотеатра, после чего можно начинать экономить, радуя себя и близких.
Адрес "Мягкого кинотеатра": г. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТРК "Гудок", 3 этаж.
Расписание киносеансов можно узнать по ссылке http://smr.comfortkino.ru/kino/list.
Группа ВКонтакте: https://vk.com/comfortkino_samara.
Телефон (846) 951-11-11.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?