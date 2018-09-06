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Досуг Отдых

"Мягкий кинотеатр" с каждого билета возвращает на карту привилегий 10% его стоимости

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый посетитель "Мягкого кинотеатра" в ТЦ "ГудОК", приобретая билет и предъявляя карту кассиру, автоматически становится участником программы "Кинобонус". С каждой покупки на карту гостя "капают" бонусы, использовать которые можно уже при следующем посещении. Достаточно немного (или много) поднакопить, и можно пускать заветные бонусы в расход: оплачивать билеты полностью или частично.

Бесплатная карта выдается на фирменной стойке, а также в кассах кинотеатра, после чего можно начинать экономить, радуя себя и близких.

Адрес "Мягкого кинотеатра": г. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТРК "Гудок", 3 этаж.

Расписание киносеансов можно узнать по ссылке http://smr.comfortkino.ru/kino/list.

Группа ВКонтакте: https://vk.com/comfortkino_samara.

Телефон (846) 951-11-11.

Теги: ТРК Гудок кинотеатр кино досуг отдых Самара

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?

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