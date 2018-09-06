"Мягкий кинотеатр" с каждого билета возвращает на карту привилегий 10% его стоимости

Каждый посетитель "Мягкого кинотеатра" в ТЦ "ГудОК", приобретая билет и предъявляя карту кассиру, автоматически становится участником программы "Кинобонус". С каждой покупки на карту гостя "капают" бонусы, использовать которые можно уже при следующем посещении. Достаточно немного (или много) поднакопить, и можно пускать заветные бонусы в расход: оплачивать билеты полностью или частично.

Бесплатная карта выдается на фирменной стойке, а также в кассах кинотеатра, после чего можно начинать экономить, радуя себя и близких. Адрес "Мягкого кинотеатра": г. Самара, ул. Красноармейская, 131, ТРК "Гудок", 3 этаж. Расписание киносеансов можно узнать по ссылке http://smr.comfortkino.ru/kino/list. Группа ВКонтакте: https://vk.com/comfortkino_samara. Телефон (846) 951-11-11.