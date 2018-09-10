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На фирменном поезде "Жигули" действует спецтариф на поездки из Самары в Москву

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 17 по 30 сентября действует специальный тариф на верхние места купейных вагонов (1999 руб.) и в вагонах СВ (4999 руб.) фирменного поезда "Жигули" Самара - Москва формирования Куйбышевского АО "ФПК".

Как сообщает пресс-служба Куйбышевской магистрали, билеты по специальным тарифам можно приобрести до 13 сентября в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, на официальном сайте ОАО "РЖД", а также с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам".

Подробная информация об акции и других специальных предложениях опубликована на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" - вкладка "Акции (специальные тарифы)".

Теги: КбшЖД туризм перевозки поезд Самара

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