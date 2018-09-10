"Уральские авиалинии" возвращают авиарейс Самара - Москва - Самара

С 29 октября "Уральские авиалинии" начинает полеты по маршруту Самара - Москва - Самара, сообщают в пресс-службе авиакомпании. Рейсам присвоены номера У6-95 и У6-96. Билеты уже в продаже, стоимость от 2 375 рублей.
Рейсы в Москву будут выполняться по понедельникам в 07:00, вернуться в Самару можно будет во вторник в 22:30. Полет будет занимать 1 час 40 минут.
К оплате доступны бонусы программы "Крылья", рассказали в компании. Купить авиабилеты можно на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр.
Последние комментарии
Даже в Саратове есть свои авиалинии
Согласно онлайн-табло у нас самолет рейс SU 1776 Москва-Самара уже прилетел в Самару, а на самом деле мы еще в Москве. Уж в этом то можно порядок навести