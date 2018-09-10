16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Тестируем приложения для бронирования отелей Пять причин отправиться на выходные на остров-град Свияжск С 1 августа расписание поездов на вокзалах будет отображаться по местному времени Самара заняла четвертое место по притоку туристов в дни проведения ЧМ-2018 Что нужно знать о своих правах пассажирам в дальних поездках

Отдых в России Отдых

"Уральские авиалинии" возвращают авиарейс Самара - Москва - Самара

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 153
Версия для печати

С 29 октября "Уральские авиалинии" начинает полеты по маршруту Самара - Москва - Самара, сообщают в пресс-службе авиакомпании. Рейсам присвоены номера У6-95 и У6-96. Билеты уже в продаже, стоимость от 2 375 рублей.

Рейсы в Москву будут выполняться по понедельникам в 07:00, вернуться в Самару можно будет во вторник в 22:30. Полет будет занимать 1 час 40 минут.

К оплате доступны бонусы программы "Крылья", рассказали в компании. Купить авиабилеты можно на сайте uralairlines.com, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр.

Теги: Уральские авиалинии авиация авиаперевозки Самара Москва

Последние комментарии

Артем stroysamaru 21 апреля 2016 09:41 "Саратовские авиалинии" запускают регулярные рейсы из Самары в Минеральные Воды

Даже в Саратове есть свои авиалинии

Татьяна Куликова 02 марта 2016 09:48 В аэропорту Курумоч из-за метеоусловий задерживается около 30 рейсов

Согласно онлайн-табло у нас самолет рейс SU 1776 Москва-Самара уже прилетел в Самару, а на самом деле мы еще в Москве. Уж в этом то можно порядок навести

Фото на сайте

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вниз до Астрахани на "Александре Невском"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Вверх до Нижнего Новгорода на "Алексее Толстом"

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Из Самары в Волгоград: теперь и самолетом

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30