Самарцев приглашают на вечернюю дискотеку на теплоходе "Москва"

Самарское речное пассажирское предприятие (srpp63.ru) и радио "ВАНЯ" приглашают гостей и жителей Самары на яркую вечеринку, которая пройдет на теплоходе "Москва" 15 сентября с 19:30 до 22:30.

Фото: предоставлено ООО "СРПП"

Гостей вечеринки ждут развлекательная программа, танцы, розыгрыши и подарки. Стоимость билета для взрослых - 700 рублей, для детей от 5 до 10 лет - 300 рублей. Предварительная продажа билетов открыта в 4-й кассе речного вокзала. Телефон для справок (846) 222-91-91. На правах рекламы