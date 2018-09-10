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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Самарцев приглашают на вечернюю дискотеку на теплоходе "Москва"

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское речное пассажирское предприятие (srpp63.ru) и радио "ВАНЯ" приглашают гостей и жителей Самары на яркую вечеринку, которая пройдет на теплоходе "Москва" 15 сентября с 19:30 до 22:30.

Фото: предоставлено ООО "СРПП"

Гостей вечеринки ждут развлекательная программа, танцы, розыгрыши и подарки.

Стоимость билета для взрослых - 700 рублей, для детей от 5 до 10 лет - 300 рублей.

Предварительная продажа билетов открыта в 4-й кассе речного вокзала.

Телефон для справок (846) 222-91-91.

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Теги: СРПП отдых досуг теплоход Волга Самара

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