Самарцев приглашают на вечернюю дискотеку на теплоходе "Москва"

Самарское речное пассажирское предприятие (srpp63.ru) и радио "ВАНЯ" приглашают гостей и жителей Самары на яркую вечеринку, которая пройдет на теплоходе "Москва" 15 сентября с 19:30 до 22:30.
Гостей вечеринки ждут развлекательная программа, танцы, розыгрыши и подарки.
Стоимость билета для взрослых - 700 рублей, для детей от 5 до 10 лет - 300 рублей.
Предварительная продажа билетов открыта в 4-й кассе речного вокзала.
Телефон для справок (846) 222-91-91.
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Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».
Дебилы с аэропорта думают только о своем кошельке а не о людях!