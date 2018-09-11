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Самарастат в августе не зафиксировал инфляции

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным Самарастата, сводный индекс потребительских цен по Самарской области в августе 2018 года составил 100,0%, в том числе:

- на продовольственные товары - 99,4 %;
- на непродовольственные товары - 100,4 %;
- на платные услуги - 100,1 %.

С начала года индекс инфляции составил 102,5%.

Теги: Самарастат Самарская область цены инфляция

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