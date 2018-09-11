Самарастат в августе не зафиксировал инфляции

По данным Самарастата, сводный индекс потребительских цен по Самарской области в августе 2018 года составил 100,0%, в том числе:
С начала года индекс инфляции составил 102,5%.
По данным Самарастата, сводный индекс потребительских цен по Самарской области в августе 2018 года составил 100,0%, в том числе:
С начала года индекс инфляции составил 102,5%.
когда успел? )
Ivan P. Охотников было трое. Третий человек оставался в лодке, так что все законно.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
- на продовольственные товары - 99,4 %;
- на непродовольственные товары - 100,4 %;
- на платные услуги - 100,1 %.