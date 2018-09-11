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Досуг Отдых

В Загородном парке состоится культурно-этнический фестиваль

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 16 сентября, в 12 часов в Загородном парке начнется культурно-этнический фестиваль "Раскудесы". Это ежегодный проект от культурного центра "Светлица", посвященный традициям русской культуры.

Как сообщают организаторы в программе праздника мастер-классы по традиционным промыслам, поединки на копьях и мечах, а также интерактивные игры. В ходе фестиваля можно будет познакомиться с опытными реконструкторами, узнать много интересного об их костюмах и разных исторических эпохах.

Вход свободный.

Теги: Самара досуг фестиваль этнокультурные организаций Загородный парк

Последние комментарии

Наталья Мироненко 10 мая 2018 08:19 Фестиваль водных фонариков пройдет в Самаре 11 и 12 мая

Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?

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