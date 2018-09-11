В Загородном парке состоится культурно-этнический фестиваль

В воскресенье, 16 сентября, в 12 часов в Загородном парке начнется культурно-этнический фестиваль "Раскудесы". Это ежегодный проект от культурного центра "Светлица", посвященный традициям русской культуры.

Как сообщают организаторы в программе праздника мастер-классы по традиционным промыслам, поединки на копьях и мечах, а также интерактивные игры. В ходе фестиваля можно будет познакомиться с опытными реконструкторами, узнать много интересного об их костюмах и разных исторических эпохах.

Вход свободный.