В Загородном парке состоится культурно-этнический фестиваль

В воскресенье, 16 сентября, в 12 часов в Загородном парке начнется культурно-этнический фестиваль "Раскудесы". Это ежегодный проект от культурного центра "Светлица", посвященный традициям русской культуры.
Как сообщают организаторы в программе праздника мастер-классы по традиционным промыслам, поединки на копьях и мечах, а также интерактивные игры. В ходе фестиваля можно будет познакомиться с опытными реконструкторами, узнать много интересного об их костюмах и разных исторических эпохах.
Вход свободный.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?