Самарских коллекторов оштрафовали на 1,2 млн рублей

Судебные приставы в 2018 году начали проводить плановые проверки деятельности коллекторов. До того проверки проводились лишь по обращениям граждан.

Как сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов, в результате проведения выездных плановых были выявлены нарушения законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. По результатам проверок внесены три предписания об устранении выявленных нарушений, принято решение о возбуждении девяти дел об административных правонарушениях.

Всего за восемь месяцев 2018 года в управления ФССП России по Самарской области поступило 533 обращения от граждан. Жители области сообщали о чересчур настойчивых звонках, сообщениях и визитах "коллекторов". В результате рассмотрения жалоб и обращений граждан возбуждено 49 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц. Судами Самары и Самарской области рассмотрено 30 протоколов. Юридические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. "Коллекторы" были оштрафованы на сумму около 1,2 млн рублей.