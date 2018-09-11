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Кредитование Деньги

Самарских коллекторов оштрафовали на 1,2 млн рублей

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Судебные приставы в 2018 году начали проводить плановые проверки деятельности коллекторов. До того проверки проводились лишь по обращениям граждан.

Как сообщает пресс-служба регионального управления федеральной службы судебных приставов, в результате проведения выездных плановых были выявлены нарушения законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. По результатам проверок внесены три предписания об устранении выявленных нарушений, принято решение о возбуждении девяти дел об административных правонарушениях.

Всего за восемь месяцев 2018 года в управления ФССП России по Самарской области поступило 533 обращения от граждан. Жители области сообщали о чересчур настойчивых звонках, сообщениях и визитах "коллекторов". В результате рассмотрения жалоб и обращений граждан возбуждено 49 дел об административном правонарушении в отношении юридических лиц. Судами Самары и Самарской области рассмотрено 30 протоколов. Юридические лица привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. "Коллекторы" были оштрафованы на сумму около 1,2 млн рублей.

Если вы стали жертвой неправомерной деятельности "взыскателей долгов", об этом можно сообщить в УФССП России по Самарской области в отдел по ведению государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих взыскание просроченных задолженностей. Он располагается по адресу: г. Самара, ул. Урицкого, 17,  т. 8 (846) 266-62-35.

Теги: судебные приставы коллекторы штрафы суд кредитование нарушения

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Андрей Лебедев 26 ноября 2013 16:09 Русфинанс Банк начал оформлять кредиты в интернет-магазине "Шатура"

К 1992 году Сбербанк РСФСР собрал с населения, по-видимому, 400-500 млрд. рублей, что эквивалентно такому же количеству долларов, и остался должен эти деньги всему сегодняшнему российскому населению. При покровительстве Правительства тех лет он закрыл окошечки касс и объявил, что денег нет! http://www.slaviza.ru/society/537-operacii-sberbanka-rf.html

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