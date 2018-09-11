Средняя цена на онлайн-кассы в Самаре составляет 14,1 тысячи рублей

Сервис объявлений Юла подсчитал во сколько самарским бизнесменам обошлась покупка онлайн-касс в связи с изменениями в федерального законодательства. Как оказалось, Самара вошла в тройку городов с самыми высокими ценами на онлайн-кассы.

Новая касса в этом году обошлась самарским предпринимателям в 14,1 тыс. руб. в среднем. Это на 32% выше средней цены по России. Самая высокая стоимость ККТ нового образца оказалась во Владивостоке (16,6 тыс. руб.). Дешевле всего кассы продавались в Тюмени (9,7 тыс. руб.), Сочи (9,2 тыс. руб.) и Санкт-Петербурге (8,7 тыс. руб.).

Наиболее высокий спрос на кассовые аппараты нового образца отмечается в июле и августе. На эти месяцы пришлась вторая волна массового перехода на кассы.

Что касается производителей ККТ нового поколения, самой популярной стала компания "Эвотор" - каждый третий предприниматель покупал кассу этой фирмы. На втором месте "Атол" с долей в 26% приобретений. Замыкают тройку лидеров сразу два бренда - "Меркурий" и "Штрих-М" (по 12% покупок).