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Рыбалка и охота

Определено количество лосей, официально разрешенных к отстрелу этой зимой

САМАРА. 11 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Департамент охоты и рыболовства Самарской области опубликовал результаты жеребьевки по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося, состоявшейся 05 сентября 2018 года.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что всего в этом сезоне выдано 27 разрешений на отстрел косули и только три - на лося. Из них двух сохатых разрешено добыть в Кинельском районе, и одного - в Камышлинском.

Департамент также напоминает, что в соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области" физическим лицам, выигравшим в жеребьевке, необходимо обратиться в департамент для получения разрешений с 24 сентября по 30 ноября 2018 года включительно".

Теги: охота рыбалка и охота департамент охоты и рыболовства СО Самара

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