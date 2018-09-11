Определено количество лосей, официально разрешенных к отстрелу этой зимой

Департамент охоты и рыболовства Самарской области опубликовал результаты жеребьевки по распределению разрешений на добычу косули сибирской и лося, состоявшейся 05 сентября 2018 года.

В документе, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что всего в этом сезоне выдано 27 разрешений на отстрел косули и только три - на лося. Из них двух сохатых разрешено добыть в Кинельском районе, и одного - в Камышлинском.

Департамент также напоминает, что в соответствии со статьей 16 Закона Самарской области от 01.04.2010 № 31-ГД "Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов в Самарской области" физическим лицам, выигравшим в жеребьевке, необходимо обратиться в департамент для получения разрешений с 24 сентября по 30 ноября 2018 года включительно".