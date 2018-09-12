Бесплатное цифровое телевидение будет доступно всем жителям Самарской области с января 2019 года

Цифровое эфирное телевидение — это новый этап развития телевидения во всем мире, который приходит на смену аналоговому телевещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного ресурса. Поэтому дальнейшее развитие "аналога" технически и экономически нецелесообразно. С 2019 года "аналог" будет постепенно вытесняться "цифрой" вплоть до полного отключения, как это уже сделано во многих странах мира.

Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую плату за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в России реализуется федеральная целевая программа "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы". В результате этой программы с 1 января 2019 года прием обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. К настоящему времени реализована самая масштабная в мире программа по созданию инфраструктуры цифрового эфирного наземного телевидения, в рамках которой было построено порядка 10 тыс. передатчиков, больше 5 тыс. объектов, более 3600 из которых были возведены с нуля.

Смотреть цифровое эфирное телевидение жители 63-го региона могут бесплатно уже сегодня. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 каналов первого мультиплекса (пакет цифровых телеканалов РТРС-1). Это "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург-5 канал" "Россия К", "Россия 24", "Карусель", "Общественное телевидение России", "ТВ Центр", а также три радиоканала: "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России". В четырех крупных городах области: Самаре, Жигулевске (с зоной охвата Тольятти), Сызрани, Чапаевске - осуществляется вещание второго мультиплекса (пакет цифровых телеканалов РТРС-2). Это телеканалы "СТС", "ТНТ", "РЕН-ТВ", "ТВ-3", "Домашний", "СПАС", "Пятница", "Звезда", "Мир" и "Муз-ТВ"). Но уже к концу года второй мультиплекс придет во все дома области.

В зону охвата бесплатного цифрового телевидения входят и дачные поселки. На 52 млн российских домохозяйств приходятся более 27 млн загородных домов (второй показатель в мире после Китая). Оптимальное решение для комфортного телепросмотра в этих домах — цифровое эфирное телевидение.

Для приема "цифры" на новом телевизоре с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна ДМВ-диапазона. Для старого аналогового телевизора, кроме антенны, нужна специальная приставка. Приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала - разовая процедура. Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах бытовой техники. Подключение оборудования для просмотра цифрового эфирного телевидения не занимает много времени и не требует специальных навыков и знаний.