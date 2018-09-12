В самарские суды продолжают сыпаться иски к медицинским центрам

Жительницы областного центра все чаще обращаются к служителям Фемиды в надежде вернуть деньги за навязанные процедуры в салонах красоты и центрах эстетической медицины. Как показывает практика, в большинстве случаев суд встает на сторону обвинения и удовлетворяет требования введенных в заблуждение женщин.

Дела судебные

Казалось бы, сегодня уже все знают о действиях различных салонов красоты и медицинских центров, заманивающих к себе клиентов (в основном женщин) под предлогом прохождения бесплатных процедур. Сами того не осознавая, доверчивые посетительницы этих клиник после ряда диагностических мероприятий оказываются один на один с набором ненужных косметических препаратов и кредитным договором на кругленькую сумму. Подобных историй — масса, и тем не менее на уловки ушлых маркетологов попадаются все новые и новые жертвы. Как результат — в самарские суды продолжают поступать все новые и новые иски к организациям, действующим по схожей схеме.

Как в погоне за красотой не стать жертвой врачей-дилетантов За минувший год в Самаре в 4,5 раза увеличилось количество обращений по вопросам оказания медицинской помощи по профилю "косметология" и "пластическая хирургия". Но что послужило тому причиной и на что обратить внимание пациенту при посещении клиник красоты? Выясним.

Один из последних примеров — жительница областной столицы Елена Евстафьева (фамилия изменена), которая обратилась в Самарский районный суд с иском к ООО "Гранд Маркет". Клиентка заключила с организацией договор, по которому ей должны были оказать косметологические услуги на 95 тыс. рублей. Цена "со скидкой" составила 54 тыс. рублей, и на эту сумму Елене и оформили кредит. По всей видимости, придя в себя, женщина передумала пользоваться услугами компании и обратилась с требованием о расторжении договора и возврате средств. Но делать этого в "Гранд Маркете" не спешили, тогда Елена и подала иск в суд с требованием взыскать с организации уплаченные деньги, убытки, связанные с уплатой процентов по кредиту — более 14 тыс. рублей, компенсацию морального вреда — 25 тыс. рублей, а также штраф и юридические расходы.

Требования суд удовлетворил частично. В решении говорится о том, что статья 782 Гражданского кодекса РФ предусматривает право заказчика отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг — нужно лишь оплатить исполнителю фактически понесенные им расходы. Также и по закону "О защите прав потребителей" клиент может отказаться от исполнения договора о выполнении работ в любое время, при том же условии оплаты исполнителю фактически понесенных расходов. В данном случае ответчик не предоставил никаких доказательств оказания истице услуг во время действия договора. В результате удовлетворенными оказались практически все требования истицы, разве что компенсация морального вреда была снижена до 3 тыс. рублей. Суд оштрафовал ООО "Гранд Маркет" более чем на 37,5 тысячи — это половина суммы, присужденной в пользу потребителя. Всего с организации взыскали почти 113 тыс. рублей.

Подписать нельзя, отказаться

Другой нашей героине Ольге Зайчиковой, оказавшейся в схожей ситуации, позвонили по мобильному и предложили бесплатную услугу. "Где взяли мой номер — непонятно, — сетует девушка. — Объяснили, что дали мои знакомые, но кто именно — не рассказали. Я пришла в назначенное время, выслушала их предложения. Когда мне назвали стоимость услуг — порядка ста тысяч рублей — волосы на голове зашевелились. Я и не думала заключать договор и тем более брать кредит…"

Самарчанке удалось вернуть деньги за кредитные услуги косметологов Салоны красоты и здоровья, приглашающие женщин на бесплатные процедуры, а отпускающие их из офиса с кредитным договором на крупную сумму, давно стали массовым явлением. Однако от подобных услуг можно отказаться и вернуть потраченные деньги. Это на днях подтвердил Железнодорожный районный суд Самары, который вынес решение в пользу потребителя.

Но в результате работники центра диетологии, в который пришла Ольга, все же уговорили ее взять кредит на 70 тыс. рублей. Уверили, что отказаться от договора и вернуть потраченные денежные средства можно будет в любой момент. Через какое-то время Ольга и впрямь задумала воспользоваться правом получить обратно свои деньги. Однако медицинский центр не торопился выполнять обещанное. "Когда я пришла расторгать договор, мне ткнули пальцем в один из пунктов, — продолжает девушка. — В нем четко было прописано, что при расторжении я обязана оплатить розничную стоимость услуг, которые использовала".

Часть денег Ольге вернули — после получения официальной претензии. И, все же, основную сумму центр диетологии удержал, якобы потребитель уже воспользовался равноценными этой сумме услугами.

На остальные претензии в компании уже не отвечали, и потребитель обратилась в суд. В ходе разбирательства в суде было установлено, что сотрудники центра некорректно вели карту пациента: услуги, вписанные в нее, не могли оказываться потребителю, так как таких наименований даже не было в прайс-листе. Кроме того Ольге удалось доказать, что во время оформления договора с ней у этого центра не было лицензии на предоставление медицинских услуг. В итоге Зайчикова отсудила 37,5 тыс. рублей. Еще 24 тыс. ей вернули после претензии и 9 тыс. без проблем отдала страховая компания. В итоге Ольга получила обратно всю потраченную сумму, хотя и ценой больших нервов.

В досудебном порядке

Сейчас Ольга Зайчикова старается по возможности советом или хотя бы поддержкой помочь другим дамам, попавшим в похожую ситуацию. "У нас есть группа, в которой мы обсуждаем эту проблему, — рассказывает Ольга. — Четыре человека уже выиграли суды. Есть те, кто судятся и не может выиграть процесс. К примеру, одна женщина уже давно заключила договор. Салон переехал и сменил юрлицо. Доказать, что одна и та же фирма раньше находилась в другом месте и называлась иначе — очень сложно".

Впрочем, такие случаи скорее исключение. Юристы говорят, что сегодня, как правило, медицинские центры и салоны красоты уже сами предпочитают решать споры в досудебном порядке. "В большинстве случаев претензии, направленные в подобные медицинские центры, удовлетворяются, — комментирует адвокат адвокатского бюро "Яблоков, Лапицкий и партнеры" Марат Рахматуллин. — Правда, при этом организация забирает часть суммы себе за оказанные услуги". Если же вы не согласны с удержанной суммой, то можно подыскать себе юриста и смело шагать в суд. Судьи, как правило, в подобных случаях встают на сторону клиентов.

Марат Рахматуллин, адвокат адвокатского бюро "Яблоков, Лапицкий и партнеры":

— Если вы считаете, что вас обманули, то можете подать иск в суд на расторжение договора с возмещением указанной организации суммы фактических расходов на уже оказанные по договору услуги. Вы имеете право расторгнуть договор, оплатив только эту одну услугу. Это касается любых абонементов, оформленных по договору возмездного оказания услуг.