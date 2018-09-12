В преддверии Дня пожилого человека Росреестр организует "прямую линию" для пожилых людей

В преддверии Дня пожилого человека Управление Росреестра по Самарской области традиционно проводит прямую линию для людей почтенного возраста на тему регистрации прав на недвижимость и постановки на кадастровый учет. В этом году прямая линия пройдет 19 сентября с 11.00 до 12.00.
На вопросы жителей Самарской области по телефону (846) 33-22-555 ответит заместитель начальника отдела правового обеспечения Константин Сергеевич Минин.
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