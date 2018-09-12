15 и 19 сентября в МЕГЕ пройдут бесплатные мастер-классы для предпринимателей

Как быстро увеличить продажи в магазине? Как узнать о потребностях покупателя за пару минут? Об этом и многом другом ты сможешь узнать на мастер-классах для предпринимателей от Самарского бизнес-инкубатора в МЕГЕ.
Тема №1: Как узнать о потребностях покупателя за две минуты:
Спикер — Илья Калядин.
Тема №2: Как быстро увеличить продажи в магазине за счет текущих клиентов и работы с ассортиментом:
- варианты активных продаж по базе клиентов;
- как быстро увеличить средний чек за счет анализа ассортимента;
- как работать в зависимости от того франчайзинг у вас или собственный магазин.
Для руководителей — принцип управления продажами.
Спикер — Павел Брунов.
Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.
- Как прочитать потребности покупателя по мимике и внешнему виду?
- Что такое базовые эмоции и как их считывать с лица?
- Как базовые эмоции определяют характер?
- Как взаимодействовать с разными типами покупателей?
- Как определить, что важно для покупателя при покупке по его мимике?