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Образование и работа

15 и 19 сентября в МЕГЕ пройдут бесплатные мастер-классы для предпринимателей

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как быстро увеличить продажи в магазине? Как узнать о потребностях покупателя за пару минут? Об этом и многом другом ты сможешь узнать на мастер-классах для предпринимателей от Самарского бизнес-инкубатора в МЕГЕ.

Тема №1: Как узнать о потребностях покупателя за две минуты:

- Как прочитать потребности покупателя по мимике и внешнему виду?
- Что такое базовые эмоции и как их считывать с лица?
- Как базовые эмоции определяют характер?
- Как взаимодействовать с разными типами покупателей?
- Как определить, что важно для покупателя при покупке по его мимике?

Спикер — Илья Калядин.

Тема №2: Как быстро увеличить продажи в магазине за счет текущих клиентов и работы с ассортиментом:

- варианты активных продаж по базе клиентов;
- как быстро увеличить средний чек за счет анализа ассортимента;
- как работать в зависимости от того франчайзинг у вас или собственный магазин.
Для руководителей — принцип управления продажами.

Спикер — Павел Брунов.

Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.

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