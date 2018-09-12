15 и 19 сентября в МЕГЕ пройдут бесплатные мастер-классы для предпринимателей

Как быстро увеличить продажи в магазине? Как узнать о потребностях покупателя за пару минут? Об этом и многом другом ты сможешь узнать на мастер-классах для предпринимателей от Самарского бизнес-инкубатора в МЕГЕ.

Тема №1: Как узнать о потребностях покупателя за две минуты: Спикер — Илья Калядин.



Тема №2: Как быстро увеличить продажи в магазине за счет текущих клиентов и работы с ассортиментом: Спикер — Павел Брунов. Количество мест ограничено. Необходима предварительная регистрация.