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Образование и работа

Гострудинспекция организовала "горячую линию" по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Государственная инспекция труда в Самарской области организовала работу "горячей линии" по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении работников предпенсионного возраста.

С жалобами и вопросами жители региона могут обращаться по единому телефону: 8 (846) 263-53-48.

Теги: горячая линия Государственная инспекция труда Самарская область консультации пенсионеры

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