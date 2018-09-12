Гострудинспекция организовала "горячую линию" по вопросам нарушения трудовых прав граждан предпенсионного возраста

Государственная инспекция труда в Самарской области организовала работу "горячей линии" по вопросам соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в отношении работников предпенсионного возраста.
С жалобами и вопросами жители региона могут обращаться по единому телефону: 8 (846) 263-53-48.
Последние комментарии
Если выбирать интеллектуальный спорт, то лучше заниматься игрой Го. Это сбалансированней чем шахматы для развития логики и образного мышления. В Самаре вроде есть клуб Го.
Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".