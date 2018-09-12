Вместо генератора за 26 тысяч самарцу доставили два мешка угля и 14 пакетов муки

Весной 2018 года житель Самары Александр Качигин заказал на Avito у частного лица бензогенератор "Honda "EU-20i". Предварительно с помощью выложенных в сети фотографий он убедился в реальности размешенного объявления. После того как покупка была оплачена (Александр перевел продавцу 26 тыс. рублей), товар был отправлен из города Батайск Ростовской области в Самару. Обеспечить перевозку генератора взяло ООО Транспортная компания "КИТ", оценив свои услуги в 540 рублей.

8 апреля заказчику на телефон поступило SMS с уведомлением о прибытии товара. Однако каково было удивление Александра, когда прибыв в пункт доставки, он вскрыл коробку и обнаружил вместо генератора две 2,5-килограммовых бумажных упаковки древесного угля и 14 2-килограммовых пакетов муки для выпечки.

В процессе разбирательства с сотрудниками транспортной компании ими был сделан вывод, что поскольку груз был доставлен без повреждений, и вес его примерно соответствовал указанному в накладной, то подмена груза была осуществлена отправителем. И тем не менее обманутый заказчик обратился с письменной претензией в ТК "КИТ" с требованием возместить причиненный ущерб.

Александр указал в жалобе, что в силу вступления в силу Федерального закона РФ № 374-ФЗ "О противодействии терроризму", касающегося установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности с 17.08.2016 г. отправка грузов через транспортные компании физическими лицами осуществляется только после предъявления паспорта гражданина РФ и описи на груз, и только после обязательного досмотра груза.

ТК "КИТ" отказалась запрашивать дополнительную информацию и предоставлять видеозаписи отправки груза из филиала-отправителя ТК "КИТ" в Ростове-на-Дону, а также видеозаписи момента приемки и обязательного досмотра груза на складе. В результате чего Качигин предположил, что подмена груза произошла именно в период оказания транспортной услуги, и направил исковое заявление в Октябрьский районный суд Самары.

Заочное заседание суда состоялось 8 августа. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, сославшись на "отсутствие между истцом и ответчиком обязательств, поскольку груз ответчику не передавался, перевозку ответчик не осуществлял". Таким образом выяснилось, что перемещение товара было произведено через третье лицо — компанию "Самара Груз", учредителем которой выступает ИП Войтова И.В.

Так как истец не был осведомлен о привлечении к доставке груза сторонней компании, да и на судебное заседание ее представитель не явился, суд счел возможным рассмотреть дело по существу и постановил взыскать с ООО ТК "КИТ" денежные средства в размере - 26 805 рублей 40 копеек, компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей, неустойку в размере - 5 тыс. рублей, а всего — 38 805 рублей 40 копеек.