Пассажиров поездов дальнего следования будут кормить три раза в день

В 23 поездах формирования Куйбышевского филиала АО "ФПК" введена услуга заказа дополнительного многоразового питания. Ранее данную услугу можно было заказать только при покупке билета.

Как сообщают в компании, в настоящее время услуга предоставляется в поездах, в состав которых включены вагоны-рестораны. Желающие могут выбрать блюда из предложенного перечня и составить заказ на весь маршрут следования, выбрав собственный режим питания из трех возможных: "Полный пансион" (завтрак, обед и ужин), "Полупансион" (завтрак и ужин), а также режим "Только завтрак", "Только обед" или "Только ужин".

В меню — мясные, рыбные и вегетарианские блюда, а также блюда для детей. В зависимости от типа вагона стоимость рациона составляет от 210 до 610 рублей.

Ознакомиться с меню и стоимостью услуги можно на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе Пассажирам/Услуги.