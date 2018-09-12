Концерт поп-исполнителя Алексея Чумакова отменяется

Как сообщает сайт КонцертСамара, выступление Алексея Чумакова, который должен был приехать в самаркую Филармонию 2 октября, отменяется.

Возврат билетов осуществляется в кассах ТЦ "Вавилон" и ТЦ "Вива Лэнд". Электронные билеты можно вернуть только в ТЦ "Вавилон".