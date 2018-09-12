Концерт поп-исполнителя Алексея Чумакова отменяется

Как сообщает сайт КонцертСамара, выступление Алексея Чумакова, который должен был приехать в самаркую Филармонию 2 октября, отменяется.
Возврат билетов осуществляется в кассах ТЦ "Вавилон" и ТЦ "Вива Лэнд". Электронные билеты можно вернуть только в ТЦ "Вавилон".
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?