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Концерт поп-исполнителя Алексея Чумакова отменяется

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает сайт КонцертСамара, выступление Алексея Чумакова, который должен был приехать в самаркую Филармонию 2 октября, отменяется.

Возврат билетов осуществляется в кассах ТЦ "Вавилон" и ТЦ "Вива Лэнд". Электронные билеты можно вернуть только в ТЦ "Вавилон".

Теги: Самара Чумаков Алексей музыка филармония отмена концерта

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