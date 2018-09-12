У 193 самарских школьников, отдыхавших в летних лагерях и санаториях, не зафиксировано оздоровительного эффекта

Управление Роспотребнадзора по Самарской области подвело итоги летней оздоровительной кампании. Результаты говорят сами за себя: администрации лагерей выписано 547 штрафов на общую сумму более 3 млн рублей.

По данным ведомства, в регионе в летний период 2018 года функционировала 721 организация отдыха детей и их оздоровления, где отдохнуло 96496 детей. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 93,6% детей, умеренный оздоровительный эффект — у 6,2% детей, отсутствие оздоровительного эффекта — у 0,2% детей.

Все оздоровительные учреждения функционировали при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам и нормативам. Несанкционированных оздоровительных организаций в летнюю оздоровительную кампанию 2018 года не выявлено. Тем не менее, в ходе летней оздоровительной кампании специалистами Управления Роспотребнадзора проведено 730 проверок в отношении организаций отдыха и оздоровления детей с применением лабораторно-инструментальных методов исследований. Проведены лабораторные исследования проб питьевой воды, воды бассейнов и водоемов, используемых для купания детей, почвы, пищевых продуктов, готовых блюд.

В ходе проверок исследовано по микробиологическим и санитарно-химическим показателям 1406 проб готовых блюд, из них 1,8% проб не отвечают нормативам по микробиологическим показателям, 1,4% проб — по содержанию основных пищевых веществ и энергии, 2,3% проб — по содержанию витамина "С".

В ходе надзорных мероприятий в 500 лагерях выявлены нарушения требований санитарных правил, а именно: к санитарному содержанию территорий, помещений, правил обработки посуды, инвентаря и оборудования, личной гигиены персонала, в оформлении документации на пищеблоке и др. Нарушений, связанных с невыполнением норм питания не выявлено.

По результатам проверок в ходе подготовки и проведения летней оздоровительной кампании возбуждено 859 дел об административных правонарушениях, вынесено 597 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе 547 - в виде штрафов на общую сумму 3084,3 тысячи рублей, 31 дело передано на рассмотрение в судебные органы.