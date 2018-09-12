Спрос на репетиторов в Самаре за год вырос на 38%

Услуги репетиторов становятся популярнее. К такому выводу пришли эксперты Avito, изучив динамику спроса на рынке услуг в сфере факультативного образования. Согласно исследованиям, спрос на дополнительные занятия с репетитором в Самаре за год увеличился на 38%, а ставки выросли на 7%.

По данным Avito, дополнительные уроки по иностранным языкам в Самаре стали на 46% популярнее, чем годом ранее. Занятия по другим предметам из образовательных программ школ и вузов пользуются спросом на 35% чаще, услуги педагогов по детскому развитию — на 27%. В целом по России спрос на данные виды занятий вырос на 32%, 38% и 48% соответственно.

В 2017 году пик спроса на репетиторов пришелся на сентябрь, в этом году эксперты прогнозируют аналогичную ситуацию. Это связано с началом учебного года: после продолжительных летних каникул родители школьников обеспокоены тем, чтобы дети "подтянули" знания по отдельным предметам. А выпускники 9-х и 11-х классов заблаговременно начинают подготовку к выпускным экзаменам.

Спрос на услуги репетиторов за год больше всего увеличился в Тюмени (+50%), Ижевске (+48%) и Казани (+45%). Также в пятерку лидеров вошли Новосибирск и Ростов-на-Дону, где интерес жителей к услугам репетиторов вырос на 42% и 41% соответственно.

Аналитики Avito также отмечают, что совокупный объем предложений от репетиторов в Самаре по сравнению с прошлым годом вырос на 30% (в целом по России — на 32%). Больше всего увеличилось число объявлений об услугах педагогов по детскому развитию — на 34%, преподавателей иностранных языков — на 30%, предложение репетиторов по школьным и вузовским предметам выросло на 29%. В России изменения в предложении услуг равны 46%, 28% и 33% соответственно.

Средние цены занятий в Самаре за год выросли на 7% — с 397 рублей до 426 рублей в час. В целом по России, как и год назад, за частные уроки берут менее 460 рублей в час. Дороже всего они обходятся москвичам (848 рублей в час) и петербуржцам (688 рублей в час). Дешевле всего заниматься с репетитором в Тольятти (311 рублей в час). В Новосибирске ставки изменились заметнее остальных городов — они снизились на 11% за год.