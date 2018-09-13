Почти 60% жителей региона получают "белые" зарплаты

Служба исследований HeadHunter выяснила, как часто соискателям предлагают "белые", "серые" и "черные" схемы оплаты труда. В целом по России число сотрудников, получающих "серую" зарплату, за два года выросло на 4%.

58% жителей Самарской области отметили, что получают "белые" зарплаты, 27% - "серые". 10% респондентов области уверяют, что им вообще никогда не предлагали работать официально.

Самарская область находится на 10 месте по доле кандидатов, которые ответили, что на последнем (или текущем) месте работы они получали зарплату полностью неофициально. Так ответили 12% соискателей. Лидером этого рейтинга стала Омская область (20% сотрудников компаний с "черной" зарплатой).

33% самарцев уверены, что по сравнению с 2016 годом "серые" зарплаты стали предлагать значительно чаще. По мнению респондентов, в основном такая схема оплаты труда встречается в строительной сфере (46%), "черные" зарплаты - в сферах начала карьеры (24%) и туризме (21%). Наиболее "белыми" в этом смысле оказались банковская, научная и медицинская сферы.

На вопрос о важности "белой" зарплаты соискатели в этом году отвечали менее категорично, чем два года назад. Если в 2016 совокупная доля тех, кому важно, чтобы зарплата была полностью официальной, составляла 81%, то в 2018 году она составила 76%. И наоборот, доля тех, кому неважна "официальность" зарплаты, выросла с 17% до 22%. Наибольшая доля соискателей, которые не считают "белую" зарплату важной при трудоустройстве, оказалась в сфере "Искусство, развлечения, масс-медиа".

"Среди главных плюсов "белой" зарплаты соискатели, считающие это важным, выделяют в первую очередь оплачиваемые больничные и декретный отпуск - так ответили 62% респондентов Самарской области, - комментирует Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter. - В числе популярных ответов самарцев - и правовая гарантия своевременных выплат зарплаты".

22% самарцев уверяют, что им неважно, будет ли у них "белая" зарплата. Особенно если вместе с неофициальным трудоустройством предложат оклад не менее чем в полтора раза выше их текущего. В таком случае на "серую" или даже "черную" зарплату согласятся 67% соискателей области. 30% респондентов работать неофициально согласятся, если только предложение поступит от "компании-мечты", 22% соискателей подкупит руководящая позиция, а 18% - интересная отрасль деятельности компании. Лишь 16% ответили, что их ни в коем случае не устроит ни "серая", ни "черная" зарплата.