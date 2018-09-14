С начала года в области из продажи изъято более 300 "серых" sim-карт

В 2018 году Управление Роскомнадзора по Самарской области во взаимодействии с региональным Главком продолжают деятельность по пресечению незаконной реализации sim-карт операторов сотовой связи.

В ходе проведенных рейдов за 8 месяцев текущего года изъято 303 sim-карты, из них 83 sim-карты, принадлежащие ПАО "ВымпелКом" (БИЛАЙН), 157 sim-карт - ПАО "МегаФон", 55 sim-карт - ПАО "МТС" и 8 sim-карт - ООО "Т2 Мобайл" (ТЕЛЕ2).

К административной ответственности всего привлечено 27 физических и юридических лиц, из них 25 физических лиц - по ст. 13.29 КоАП РФ и 2 юридических лица - по ст. 13.30 КоАП РФ. По результатам рассмотрения административных дел нарушителям вынесены административные наказания в виде административных штрафов.