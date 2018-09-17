В регионе началась массовая рассылка налоговых уведомлений

В Самарской области началась массовая рассылка сводных налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц за 2017 год.

Жители губернии, имеющие в собственности квартиру, дом, земельный участок или транспортное средство, в сентябре начнут получать налоговые уведомления с суммой исчисленных налогов по почте или в электронном виде через "Личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России. В этом году имущественные налоги необходимо оплатить не позднее 3 декабря.

Первыми получателями налоговых уведомлений станут более 330 тысяч пользователей "Личного кабинета налогоплательщика". Как отмечает начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Самарской области Татьяна Сидорова, им уведомления на бумаге дублироваться не будут, за исключением тех налогоплательщиков, которые заранее уведомили налоговый орган о необходимости получения налогового уведомления по почте. Комплект документов содержит само налоговое уведомление, а также квитанцию на уплату налогов.

Необходимо отметить, что массовая печать и рассылка налоговых уведомлений осуществляется поэтапно и согласно утвержденному графику. На конвертах с налоговым уведомлением, направленным в этом году жителям Самарской области, в качестве отправителя указан филиал ФКУ "Налог-Сервис" ФНС России в Нижегородской области. Налоговое уведомление не формируется при наличии налоговых льгот в размере суммы исчисленных налогов, а также, если общая сумма имущественных налогов, исчисленных налоговым органом налогоплательщику - физическому лицу, составляет менее 100 рублей.

Кроме того, изменилась форма налогового уведомления. Впервые в нем отражена сумма НДФЛ, неудержанного налоговым агентом. Научиться понимать сведения, представленные в налоговом уведомлении образца 2018 года, гражданам поможет специальный справочный сервис - промо-страница "Налоговое уведомление 2018" на сайте ФНС России. В понятной и доступной форме описывается содержание разделов налогового уведомления и даются по ним подробные разъяснения, а также промо-страница содержит ответы по типовым жизненным ситуациям, связанным с уплатой имущественных налогов.