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Самара вошла в топ-10 российских городов по пассажиропотоку "Домодедово" в сезон летних отпусков

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Симферополь, Сочи и Санкт-Петербург стали лидерами по пассажиропотоку "Домодедово" внутри России в сезон летних отпусков, сообщили в пресс-службе московского аэропорта. На долю этих городов пришлось более четверти трафика на внутренних воздушных линиях (ВВЛ).

Топ-10 самых популярных направлений лета возглавили курортные города. На первом месте — Симферополь (почти 588 тыс. пассажиров), на втором — Сочи, принявший в этом году шесть матчей Чемпионата мира по футболу (почти 392 тыс. пассажиров). Анапа — еще один из курортов, вошедших в десятку лидеров по пассажиропотоку в сезон отпусков, заняла пятое место (более 221 тыс. пассажиров).

На третьем месте — Санкт-Петербург (более 359 тыс. пассажиров). При этом большая часть пассажиропотока — 137 тыс. человек — пришлась на время проведения Чемпионата мира по футболу. В десятку лидеров лета вошли еще четыре города, принявших ЧМ-2018: Екатеринбург (более 197 тыс. пассажиров, 6-е место), Калининград (более 150 тыс. пассажиров, 8-е место), Самара (более 132 тыс. пассажиров, 9-е место) и Казань (более 130 тыс. пассажиров, 10-е место).

Теги: Самара авиаперевозки Домодедово транспорт туризм

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