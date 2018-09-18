Теперь из Самары можно добраться прямиком на Октоберфест и не только

Потрясающей красоты средневековые замки, аккуратные европейские города, живописная природа и, конечно же, самый большой в мире пивной фестиваль, а еще масса вариантов для отдыха с веселой компанией, с семьей, возможность поправить здоровье в лучших немецких клиниках. Все это - Бавария. Застать бархатный сезон еще удастся, ведь для удобства своих клиентов авиакомпания "Utair" открыла прямой рейс в Мюнхен с вылетом из Самары.

Авиакомпания "Utair" старается сделать полеты доступными для жителей всех регионов России. Теперь отправиться прямиком в Баварию и ее столицу Мюнхен можно из самарского аэропорта Курумоч.

Направление будет интересно не только путешественникам, но и бизнес-пассажирам. В Мюнхене проводится большое количество деловых встреч. А еще Бавария - это сказка, которая словно сошла с полотен художников: изумрудные луга, лазурные чаши озер, дома колоритных местных жителей, знаменитые коровы и огромное количество вкусной еды. В Баварию хочется возвращаться снова и снова, а застать там теплую и красочную осень - бесценно, тем более что поездку можно совместить с посещением легендарного фестиваля "Октоберфест" и попробовать на "вкус" лучшие в мире пивные рестораны.

"Самолет в Мюнхен вылетает из Москвы в 10:30, что позволяет сократить стыковки с утренними региональными рейсами до двух часов. Время в полете из Самары составит 4 часа 55 минут", - прокомментировал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.