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Отдых за рубежом Отдых

Теперь из Самары можно добраться прямиком на Октоберфест и не только

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Потрясающей красоты средневековые замки, аккуратные европейские города, живописная природа и, конечно же, самый большой в мире пивной фестиваль, а еще масса вариантов для отдыха с веселой компанией, с семьей, возможность поправить здоровье в лучших немецких клиниках. Все это - Бавария. Застать бархатный сезон еще удастся, ведь для удобства своих клиентов авиакомпания "Utair" открыла прямой рейс в Мюнхен с вылетом из Самары.

Авиакомпания  "Utair" старается сделать полеты доступными для жителей всех регионов России. Теперь отправиться прямиком в Баварию и ее столицу Мюнхен можно из самарского аэропорта Курумоч.

Направление будет интересно не только путешественникам, но и бизнес-пассажирам. В Мюнхене проводится большое количество деловых встреч. А еще Бавария - это сказка, которая словно сошла с полотен художников: изумрудные луга, лазурные чаши озер, дома колоритных местных жителей, знаменитые коровы и огромное количество вкусной еды. В Баварию хочется возвращаться снова и снова, а застать там теплую и красочную осень - бесценно, тем более что поездку можно совместить с посещением легендарного фестиваля "Октоберфест" и попробовать на "вкус" лучшие в мире пивные рестораны.

"Самолет в Мюнхен вылетает из Москвы в 10:30, что позволяет сократить стыковки с утренними региональными рейсами до двух часов. Время в полете из Самары составит 4 часа 55 минут", - прокомментировал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Стоимость билета по тарифу "Лайт" составит 7 385 рублей, по тарифу "Стандарт" с багажом - 9960 рублей.

Теги: Пермяков Павел UTair авиалиния авиаперевозки туризм Самара Мюнхен

Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 11:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 12:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

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