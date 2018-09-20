Самарчанка отсудила у Ozon.ru 167 тысяч за неисправный MacBook

Этой зимой жительница Самары Ирина Занина купила на сайте Ozon.ru MacBook Apрle Pro 13 Space Grey стоимостью 135 900 рублей. Однако в процессе эксплуатации у компьютера был выявлен критический дефект, исправлять который продавец отказался. В результате потребитель был вынужден обратиться в суд.

Покупатель обратилась в суд с иском о защите прав потребителя, указав в нем, что весной 2018 года отправила на адрес регистрации интернет-магназина Ozon.ru (ООО "Интернет Решения") претензию с требованием о возврате денежных средств и проверке качества неисправной техники в своем присутствии. В ответе на претензию ответчик предложил истице написать заявление о возврате товара, на что Ирина ответила, что настаивает на встрече с представителем компании и проверке качества товара. Однако ответчик проигнорировал данное сообщение.

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Представитель магазина, извещенный о слушании дела по месту регистрации юридического лица, в судебное заседание не явился, причину неявки суду не сообщил. Между тем на заседание было представлено заключение судебной экспертизы, которая показала, что приобретенный MacBook имеет дефект в виде полного нарушения работоспособности. Иными словами аппарат не включается. Для устранения дефекта требуется замена основной платы и дисплейного модуля, итоговая стоимость восстановления - 86 280 рублей. При этом эксперты указали, что следы нарушения правил эксплуатации со стороны потребителя отсутствовали, а значит дефект имеет производственный характер, т.е. возник еще на этапе производства.

Принимая во внимание, что товар был приобретен за 135,9 тыс. рублей, а стоимость ремонта составляет более половины этой суммы, суд пришел к выводу о наличии в товаре существенного недостатка. В силу ст. 18 закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель в таком случае вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы. Оценивая объяснения участвующих в деле лиц и фактические обстоятельства дела, суд признал доказанным факт причинения ответчиком истцу нравственных страданий, выразившихся в необходимости отстаивания своих законных прав в суде, и решил удовлетворить исковые требования.

Договор купли-продажи суд постановил расторгнуть, с интернет-магазина в пользу Ирины Заниной - взыскать стоимость товара в размере 135,9 тыс. рублей, а также неустойку в размере 10 тыс. рублей, компенсацию морального вреда в размере 3 тыс. рублей, штраф в размере 10 тыс. рублей, расходы на оплату услуг представителя в размере 8 тыс. рублей. Полная сумма, причитающаяся потребителю, составила 166,9 тыс. рублей.

Также с ООО "Интернет Решения" в доход государства была взыскана государственная пошлина в размере 4 118 рублей.