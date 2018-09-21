В Самаре наградили лучших IT-защитников

В пятницу, 21 сентября, в Самаре завершились одни из крупнейших международных соревнований в области информационной безопасности — Volga CTF. Организаторами мероприятия выступили правительство Самарской области и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева.

В восьмом по счету Volga CTF (Capture the flag — командная игра, главной целью которой является захват "флага" у соперника) приняли участие более тысячи команд со всего мира. В финал прорвались лишь 17: из России, Австрии, Вьетнама, Тайвани и Белоруссии. При этом в 2018 г. финал соревнований впервые длился два дня вместо одного.

"Очень быстро растет уровень и соревнований, и подготовки участников, — отметил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Станислав Казарин. — Ребята тренируются весь год, они готовятся, участвуют не только в самарских, но и в других международных соревнованиях, и сюда приходят лучшие из лучших".

На протяжении двух дней также представители бизнеса, образовательных учреждений, Министерства иностранных дел РФ и эксперты в области информационной безопасности проводили для всех желающих семинары, на которых освещали главные вопросы и проблемы в сфере кибербезопасности. Участники "впитывали" эту информацию, понимая, что все это может пригодиться им по окончании вузов.

Что же касается соревнований, то третье место в этом году заняла команда НИУ "Высшая школа экономики" Corrupted Reflection, второе — команда из Новосибирского государственного университета — SUSlo.PAS. Победителем VolgaCTF стала команда МГУ — Bushwhackers. Лучшие самарские участники — Magic-Hat из Самарского технического университета — оказались на 10-й строчке турнирной таблицы.

Необходимость обеспечения качественной подготовки специалистов IT-сферы не раз подчеркивал глава региона Дмитрий Азаров. В частности, на общественном региональном Форуме "Стратегия лидерства" руководитель области отметил, что ежегодно приток IT-специалистов в экономику Самарской области должен составлять более 5,7 тыс. человек. От уровня подготовки кадров зависит экономическое развитие региона в целом. Быстро меняющиеся технологии требуют иного подхода как к структуре и качеству подготовки кадров, так и к компетенциям уже работающих специалистов.

"Цифровая трансформация экономики предполагает особое отношение к информации, к ее защите, — подчеркнул Станислав Казарин. — И это касается не только персональных данных наших граждан. Информационная безопасность сейчас и для промышленных предприятий, и для органов власти становится наиболее актуальной темой. Количество требуемых специалистов для этой IT-сферы растет из сферы растет из года в год. Шесть вузов Самарской области выпускают ежегодно около 300 специалистов по информационной безопасности, а этого явно недостаточно. Поэтому Правительство Самарской области уже восемь лет проводит соревнования по кибербезопасности Volga CTF, в которых обязательно участвуют самарские студенты — это повышает их авторитет на рынке труда, позволяет соотнести свой уровень со студентами ведущих вузов страны. Начавшись как локальные соревнования, сейчас Volga CTF стали не только федеральным брендом, но получили международное признание. Мы и в дальнейшем будем развивать этот сегмент IT, для того чтобы регион мог претендовать на звание одной из столиц информационной безопасности".